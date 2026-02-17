Как две капли воды: российские звезды и их западные «двойники»

Десять российских актеров похожи на своих голливудских коллег

Мир кино регулярно подбрасывает зрителям любопытный феномен: актеры из разных стран, не связанные родством, выглядят так, будто их разделили при рождении.

Екатерина Климова и Кристен Уиг

Екатерина Климова — одна из самых востребованных актрис отечественного кино. За годы карьеры она появилась почти в 90 проектах. Зрители особенно запомнили ее в сериалах «Мосгаз» и в военной драме «Мы из будущего». Сейчас актриса занята новыми ролями — в криминальной истории «Айда» и исторической ленте «Порода».

Поклонники отмечают, что по типажу и чертам лица Климова удивительно напоминает американскую актрису Кристен Уиг, известную по фильмам «Охотники за привидениями» и «Девичник в Вегасе». Уиг старше российской коллеги на несколько лет, но внешнее сходство очевидно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ; Zuma/ТАСС

Ян Цапник и Джереми Реннер

Ян Цапник — один из самых продуктивных российских актеров последних лет. Его фильмография насчитывает более 200 ролей, и многие уверены, что он еще не раз удивит количеством работ. Зрители знают его по картинам «Горько!», «Зять» и сериалу «Полярный».

Сравнения часто проводят с Джереми Реннером — звездой картин «Миссия невыполнима», «Повелитель бури» и «Ветреная река». Оба обладают схожей мимикой и харизмой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; www.globallookpress.com/Isabelle Vautier

Артем Ткаченко и Эдриан Броуди

Артем Ткаченко не только востребованный актер, но и многодетный отец. В его карьере — «Красная королева», «Детки напрокат» и «Экспроприатор».

По внешности он удивительно напоминает Эдриана Броуди — обладателя «Оскара» за «Пианиста». Узкое лицо и выразительный взгляд делают их почти зеркальными отражениями.

Фото: legion-media/Persona Stars/053; www.globallookpress.com/Steffens

Анна Старшенбаум и Холзи

Анна Старшенбаум знакома зрителям по сериалам «Дипломат», «Психологини» и «Московские тайны».

Ее часто сравнивают с американской певицей и актрисой Эшли Франджипани, более известной как Холзи. Большие глаза и слегка вздернутый нос создают эффект поразительного сходства.

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко; www.globallookpress.com/Faye Sadou

Данила Якушев и Райан Гослинг

Данила Якушев к сорока годам накопил внушительную фильмографию — более ста ролей. Особое место занимает сериал «Сельский детектив», где он исполнил главную роль.

Его «голливудский двойник» — Райан Гослинг, звезда «Дневника памяти» и «Бегущего по лезвию 2049». Схожий типаж и улыбка нередко становятся поводом для сравнений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; www.globallookpress.com/Armando Gallo

Евгений Миллер и Колин Фаррелл

Евгений Миллер служит в театре Олега Табакова и активно снимается в кино. Среди заметных работ — «Ленинград 46» и «Двойная сплошная».

Его часто сравнивают с ирландским актером Колином Фарреллом, известным по фильмам «Телефонная будка» и «Полиция Майами». Черты лица и взгляд действительно напоминают друг друга.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова; www.globallookpress.com/Ron Adar

Сергей Угрюмов и Уильям Болдуин

Сергей Угрюмов запомнился зрителям по сериалам «Ликвидация» и «Казанова».

Внешнее сходство нередко проводят с американским актером Уильямом Болдуином.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; www.globallookpress.com/Jeff Frank

Игорь Климов и Кристофер Уокен

Игорь Климов — актер с обширной фильмографией, часто исполняющий характерные роли.

Его сравнивают с лауреатом «Оскара» Кристофером Уокеном — звездой «Охотника на оленей» и «Криминального чтива».

Фото: legion-media/Persona Stars/053; www.globallookpress.com/Lev Radin

Марина Доможирова и Риз Уизерспун

Марина Доможирова стала известна после главных ролей в сериалах «Морские дьяволы. Северные рубежи» и «Скорая помощь».

Ее сравнивают с Риз Уизерспун — обладательницей «Оскара» и звездой «Блондинки в законе».

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey/Billy Bennight

Елена Коренева и Ширли Маклейн

Елена Коренева — актриса, режиссер и сценарист, прославившаяся еще в молодости после фильма «Романс для влюбленных».

Многие отмечают ее поразительное сходство с американской легендой Ширли Маклейн, обладательницей «Оскара» за «Язык нежности».

Фото: www.globallookpress.com/Genrietta Peryan/TriStar Pictures

Иногда кино объединяет не только сюжеты и жанры, но и лица. И, похоже, мир экрана куда теснее, чем кажется на первый взгляд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.