Как две капли воды: российские звезды и их западные «двойники»
Иногда кажется, что кастинг-директора в России и за океаном работают по одной фотокарточке.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Десять российских актеров похожи на своих голливудских коллег
Мир кино регулярно подбрасывает зрителям любопытный феномен: актеры из разных стран, не связанные родством, выглядят так, будто их разделили при рождении.
Екатерина Климова и Кристен Уиг
Екатерина Климова — одна из самых востребованных актрис отечественного кино. За годы карьеры она появилась почти в 90 проектах. Зрители особенно запомнили ее в сериалах «Мосгаз» и в военной драме «Мы из будущего». Сейчас актриса занята новыми ролями — в криминальной истории «Айда» и исторической ленте «Порода».
Поклонники отмечают, что по типажу и чертам лица Климова удивительно напоминает американскую актрису Кристен Уиг, известную по фильмам «Охотники за привидениями» и «Девичник в Вегасе». Уиг старше российской коллеги на несколько лет, но внешнее сходство очевидно.
Ян Цапник и Джереми Реннер
Ян Цапник — один из самых продуктивных российских актеров последних лет. Его фильмография насчитывает более 200 ролей, и многие уверены, что он еще не раз удивит количеством работ. Зрители знают его по картинам «Горько!», «Зять» и сериалу «Полярный».
Сравнения часто проводят с Джереми Реннером — звездой картин «Миссия невыполнима», «Повелитель бури» и «Ветреная река». Оба обладают схожей мимикой и харизмой.
Артем Ткаченко и Эдриан Броуди
Артем Ткаченко не только востребованный актер, но и многодетный отец. В его карьере — «Красная королева», «Детки напрокат» и «Экспроприатор».
По внешности он удивительно напоминает Эдриана Броуди — обладателя «Оскара» за «Пианиста». Узкое лицо и выразительный взгляд делают их почти зеркальными отражениями.
Анна Старшенбаум и Холзи
Анна Старшенбаум знакома зрителям по сериалам «Дипломат», «Психологини» и «Московские тайны».
Ее часто сравнивают с американской певицей и актрисой Эшли Франджипани, более известной как Холзи. Большие глаза и слегка вздернутый нос создают эффект поразительного сходства.
Данила Якушев и Райан Гослинг
Данила Якушев к сорока годам накопил внушительную фильмографию — более ста ролей. Особое место занимает сериал «Сельский детектив», где он исполнил главную роль.
Его «голливудский двойник» — Райан Гослинг, звезда «Дневника памяти» и «Бегущего по лезвию 2049». Схожий типаж и улыбка нередко становятся поводом для сравнений.
Евгений Миллер и Колин Фаррелл
Евгений Миллер служит в театре Олега Табакова и активно снимается в кино. Среди заметных работ — «Ленинград 46» и «Двойная сплошная».
Его часто сравнивают с ирландским актером Колином Фарреллом, известным по фильмам «Телефонная будка» и «Полиция Майами». Черты лица и взгляд действительно напоминают друг друга.
Сергей Угрюмов и Уильям Болдуин
Сергей Угрюмов запомнился зрителям по сериалам «Ликвидация» и «Казанова».
Внешнее сходство нередко проводят с американским актером Уильямом Болдуином.
Игорь Климов и Кристофер Уокен
Игорь Климов — актер с обширной фильмографией, часто исполняющий характерные роли.
Его сравнивают с лауреатом «Оскара» Кристофером Уокеном — звездой «Охотника на оленей» и «Криминального чтива».
Марина Доможирова и Риз Уизерспун
Марина Доможирова стала известна после главных ролей в сериалах «Морские дьяволы. Северные рубежи» и «Скорая помощь».
Ее сравнивают с Риз Уизерспун — обладательницей «Оскара» и звездой «Блондинки в законе».
Елена Коренева и Ширли Маклейн
Елена Коренева — актриса, режиссер и сценарист, прославившаяся еще в молодости после фильма «Романс для влюбленных».
Многие отмечают ее поразительное сходство с американской легендой Ширли Маклейн, обладательницей «Оскара» за «Язык нежности».
Иногда кино объединяет не только сюжеты и жанры, но и лица. И, похоже, мир экрана куда теснее, чем кажется на первый взгляд.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
78%
Нашли ошибку?