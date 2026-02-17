«С пеной у рта»: Владимир Яглыч рассказал, как относится к своему двойнику

Актер Владимир Яглыч знает о существовании своего двойника

Актер Владимир Яглыч лично знаком со своим двойником Виктором Хориняком, который к тому же является его коллегой по цеху. Об этом артист рассказал в утренней программе на федеральном канале.

По словам Яглыча, много лет назад, когда он был сильно занят на съемках и не мог присутствовать на банкете по случаю своего дня рождения, то его на тот момент еще будущая жена пошла на хитрость.

«Моя супруга связалась с Виктором. Попросила его приехать на мой день рождения вместо меня, потому что я в то время отсутствовал. И они накрыли стол, собрались друзья некоторые, их дети», — сказал Владимир.

По его словам, в социальных сетях до сих пор можно найти видео, где Виктор сидит и празднует день рождения вместо него. Яглыч подчеркнул, что Хориняк обладает прекрасным чувством юмора.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Мы знакомы, но не могу сказать, что мы близко общаемся», — сказал Владимир.

Он добавил: его часто путают с Виктором. А некоторые даже с «пеной у рта» доказывают, что в «Богатыре» снимался именно Яглыч.

Мир кино наполнен актерами-двойниками. К примеру, почти точная актрисы Екатерины Климовой живет в США. Многие поклонники не раз замечали, что российская знаменитость похожа на Кристен Уиг. Также двойники есть у Яна Цапника и Артема Ткаченко.

