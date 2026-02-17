«Сначала выгоним»: какую невестку не примут в семью Певцов и Дроздова

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 285 0

Актеры уже придумали испытание, которое придется пройти будущей избраннице их сына.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Дмитрий Певцов хочет, чтобы избранница сына была патриоткой

Для народных артистов Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой важно, чтобы избранница сына была патриоткой. Об этом они рассказали корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Дополнительное время».

Актеры, отвечая на вопрос журналистов о том, какого человека рядом с сыном Елисеем, выдвинули всего два условия. Для Дмитрия оказалось важным, чтобы невестка была патриоткой.

Ольга же заявила, что будет против, если в качестве второй половинки наследник приведет в дом мужчину*.

Также Певцов предупредил, что при первой встрече устроит испытание девушке сына.

«Сначала выгоним, конечно, а потом поглядим», — пошутил артист.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

