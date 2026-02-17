Мать двоих детей нашли мертвой в морозильной камере магазина

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 1 808 0

Она работала анестезиологом и специализировалась на лечении детей с врожденными пороками сердца

Пропавшую женщину нашли мертвой в морозильной камере

Фото: 5-tv.ru

Mirror: мать двоих детей нашли мертвой в морозильной камере магазина

В американском штате Флорида тело 32-летней женщины обнаружили в морозильной камере магазина. Погибшая, приехавшая в США из Никарагуа, была матерью двоих детей. Об этом сообщает Mirror.

По данным полиции Майами, тело обнаружил сотрудник магазина около восьми часов утра. Накануне женщина заходила в торговую точку, но ничего не купила.

Причина смерти

Следствие не выявило признаков насильственной смерти. Токсикологический анализ показал, что уровень алкоголя в ее крови составлял 0,11% — выше допустимого порога в 0,08%. Официальной причиной смерти признано переохлаждение, при этом этанол назван сопутствующим фактором.

Правоохранители сообщили, что морозильная камера не была заперта и была оборудована аварийным механизмом открывания изнутри. Уголовное дело не возбуждалось — версию преступления правоохранительные органы исключили.

Иск на 50 миллионов долларов

Семья погибшей подала иск против компании Dollar Tree, которой принадлежит магазин, и управляющего торговой точкой. В документе утверждается, что магазин не обеспечил должный уровень безопасности и не защитил посетителей от «предсказуемых рисков», связанных с использованием морозильных камер. Также в иске говорится, что менеджер не предпринял достаточных мер после сообщения о пропаже женщины.

Иск подан от имени мужа женщины и их двоих детей. В компании заявили, что полностью сотрудничают со следствием и выразили соболезнования семье погибшей.

Кем была жертва

По данным страницы сбора средств на GoFundMe, умершая работала анестезиологом и специализировалась на лечении детей с врожденными пороками сердца. Организаторы кампании отметили, что она «дарила надежду и исцеление множеству семей».

Родственники собирают средства на репатриацию тела в Никарагуа и организацию похорон. В сообщении говорится, что ее дети, оставшиеся на родине, «были центром ее мира».

Расследование продолжается.

