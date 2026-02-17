«Грезы и иллюзии»: Орбан опроверг мнение лидеров ЕС о возможной победе Украины

Западные политики недооценивают возможности России.

Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Европейские лидеры продолжают жить в мире иллюзий, рассчитывая на победу Украины в конфликте с Россией. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приведены на официальном сайте.

Он выступил с критикой позиции ряда стран Европейского союза во время совещания парламентской фракции правящей партии ФИДЕС в Будапеште. Орбан усомнился, что Россия может истощиться раньше Украины. Он считает, что политики Западной Европы недооценивают возможности Москвы.

«Кто может поверить, что русские выдохнутся раньше, чем Украина? Это из мира грез и иллюзий», — заявил венгерский премьер, напомнив о российских резервах, которые значительно превышают украинские.

Политик напомнил о периоде Второй мировой войны, когда многие также считали, что СССР на грани поражения. Однако в итоге страна не только выстояла, но и стала ядерной державой.

«Говорили: осталось недолго. Россия вот-вот рухнет. А в итоге советский флаг развевался в Берлине», — подчеркнул он.

Орбан уверен, что затягивание конфликта западными политиками, может привести к еще большим страданиям и нестабильности. Он призвал к диалогу и поиску компромиссов, которые привели бы к мирному разрешению украинского вопроса.

По мнению венгерского премьер-министра, европейские страны рискуют вступить в период упадка, если продолжат следовать нынешнему курсу развития. На фоне промышленного спада и структурных проблем континент может оказаться на обочине глобальных процессов.

Орбан подчеркнул, что мир вступил в новую фазу индустриальной трансформации, однако Запад, по сути, не участвуют в этом процессе. Более того, руководствуясь идеологическими установками, страны ЕС теряют конкурентоспособность. Ухудшают положение и чрезмерные расходы на энергетический сектор. Они подрывают экономический потенциал и ослабляют региональные позиции в мировой конкуренции.

