Нехваткой сантехников в России стали пользоваться мошенники

Никакая автоматика не заменит профессиональных мастеров, которые сейчас в дефиците. Особенно не хватает в России сантехников, чем во всю стали пользоваться мошенники.

Они обещают починить условный кран за копейки, а в итоге выставляют счета на десятки тысяч. Как сделать так, чтобы вас не обчистили под видом ремонта, расскажет корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Их объявления на сайтах услуг, в лифтах, подъездах — таких сантехников много. И берут вроде бы недорого. По крайней мере, так говорят.

Вызываем такого мастера, задача — поменять кнопку инсталляции унитаза и устранить очень простой засор в раковине. Просто вынуть бумагу из сифона. За работой сантехника наблюдаем онлайн вместе с нашим экспертом Вадимом. За замену кнопки просит пять тысяч.

Все-таки соглашаемся. Правда, на работу, которая делается за две минуты, у мастера уходит 15. А до засора он так и не добрался, хотя пытался минут десять в разных позах. И зачем-то принялся разбирать тумбу.

Никаких документов и прайс-листа мастер нам не предоставил.

У следующего сантехника хозяйка квартиры долго пыталась узнать стоимость услуг. Нехотя, но он говорит: оператор ввел в заблуждение, никаких пару тысяч рублей его работа не стоит.

Сначала диагностика — 1900. Выходит минимум десять тысяч, о его компетентности мы так и не узнали.

Как такие сантехники идут навстречу старшему поколению, знает Антон из Екатеринбурга. С его бабушки за замену смесителя и арматуры унитаза обещали взять две тысячи, а выкатили совсем другой ценник.

«Нам выставили итоговую сумму 24800. У нее давление поднялось, и она весь день, по ее словам, была на успокоительных», — рассказал внук обманутой бабушки Антон Мельников.

Впрочем, стоимость услуг сантехников действительно выросла, потому что квалифицированных кадров не хватает. По данным сайтов по поиску работы, количество вакансий в прошлом году выросло на 29%. В среднем в месяц предлагают 75 тысяч рублей. Но никто не идет.

«С профессиональным сантехническим образованием людей приходит устраиваться очень-очень мало. Молодые люди на такие деньги не идут, молодежь у нас не хочет идти зарабатывать», — рассказал основатель сантехнической компании Алексей Купарев.

Управляющие компании выкручиваются как могут, сантехники у них по совместительству.

Сами сантехники говорят: нет, нет, да подрабатывают на стороне. Выгоднее. Спрос на их услуги на фоне коллег-непрофессионалов и вообще нехватки рабочих рук только растет.

«Сейчас хотят эквалайзеры, майзеры, что-то по интернету, сидеть в компьютере. Никто не хочет заниматься рабочей специальностью», — говорит слесарь-сантехник Дмитрий Ткач.

Лучше и не скажешь. Собственно, поэтому и дефицит сантехников на рынке. А те, кто есть, стараются работать на себя.

«Мошенники на 90% заняли площадку, на которой я работаю. Они всегда выставляют стоимость работы в конце», — подчеркнул сантехник Алексей Коручуганов.

Остается еще возможность вызвать мастера из управляющей компании, там хоть чек дадут и какую-никакую гарантию. Но и эти мастера все время заняты, не факт, что приедут срочно.

