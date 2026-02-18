«Превышение полномочий»: Захарова о генеральном секретаре ООН Гутеррише

Захарова: генеральный секретарь ООН превышает свои полномочия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш превышает свои должностные полномочия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Гутерриш «позволил себе заявить», что в случае с украинским конфликтом уважение территориальной целостности важнее, чем самоопределение народов. Это, по словам Захаровой, противоречит декларации ООН.

«Как известно, ответ на вопрос о соотношении этих принципов давно дан в „Декларации о принципах международного права“. Она была принята генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1970 году. На основе, кстати говоря, консенсуса. Игнорируя положение этого документа и пытаясь продвигать альтернативное толкование статей один и два устава ООН, генеральный секретарь явно действует с превышением полномочий», — подчеркнула Захарова.

Кроме того, его действия направлены против урегулирования украинского конфликта, отметила представитель ведомства.

Она добавила, что международные чиновники получают зарплату за то, чтобы быть «голосом разума» и пытаться решить проблемы такого масштаба. А секретариат ООН, напротив, транслирует особенности международного права с нарушением собственных норм и принципов.

«Международные чиновники и должны, казалось бы, становиться голосом разума, некими мудрецами. По крайней мере, если уж не активными деятелями, то хранителями знаний, как нужно вот эту самую трагедию в контексте от того, что творится сейчас на европейском континенте, урегулировать. Ну, хотя бы пытаться это сделать», — заявила Захарова.

