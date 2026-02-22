Загар может быть вреден для организма

Лето ассоциируется не только с отпуском, но и с «подзарядкой» организма. Многие уверены: чем сильнее загар, тем больше витамина D выработал организм. Мол, если кожа стала шоколадной — можно спокойно пережить зиму без дефицита.

Но действительно ли глубокий загар — это показатель пользы? Или это красивый, но опасный миф, который мы повторяем из года в год? Разбираемся, что происходит с кожей на солнце на самом деле.

Как вообще вырабатывается витамин D

Витамин D синтезируется в коже под воздействием ультрафиолета типа B (UVB). Когда солнечные лучи попадают на кожу, запускается химическая реакция, и организм начинает производить этот витамин.

На этом этапе все действительно связано с солнцем. Но вот с загаром — уже сложнее.

Загар — это защита, а не показатель пользы

Потемнение кожи — это реакция на повреждение ультрафиолетом. Организм начинает вырабатывать больше меланина, чтобы защититься от дальнейшего воздействия солнца.

И вот парадокс: чем темнее становится кожа, тем хуже через нее проходит ультрафиолет. То есть сильный загар — это уже защитный барьер, который снижает последующую выработку витамина D.

Получается, темнота кожи — не «индикатор успеха», а сигнал о том, что организм защищается.

Нужно ли сильно загорать для витамина D?

Нет.

Для выработки достаточного количества витамина D не требуется лежать под палящим солнцем часами. В большинстве случаев достаточно 10–20 минут пребывания на солнце (лицо, руки, предплечья) несколько раз в неделю — в теплый сезон и при умеренном индексе UV.

Длительное пребывание на солнце не увеличивает выработку витамина D бесконечно. После определенного порога синтез замедляется, а риск повреждения кожи продолжает расти.

Что влияет на синтез витамина D

Здесь играет роль не цвет загара, а другие факторы:

географическая широта (в северных регионах зимой UVB почти нет);

время суток (самый активный синтез — в середине дня);

возраст (с возрастом кожа синтезирует меньше);

изначальный фототип кожи;

использование солнцезащитных средств.

Интересно, что людям с изначально темной кожей требуется больше времени на солнце для выработки того же количества витамина D, потому что меланин снижает проникновение UVB.

А если загар «до шоколада»?

Сильный загар — это уже признак значительного воздействия ультрафиолета. Он не означает «двойную дозу витамина D», зато увеличивает риски фотостарения, гиперпигментации и рака кожи.

Иными словами, глубокий загар — это скорее нагрузка на кожу, чем маркер пользы.

Можно ли получить витамин D без солнца?

Да. Он поступает с пищей (жирная рыба, яйца, обогащенные продукты) и в виде добавок. Во многих северных странах при дефиците солнца врачи рекомендуют прием витамина D по результатам анализа крови. И это куда безопаснее, чем пытаться «назагорать» норму.

Темнее загар не означает больше витамина D. Потемнение кожи — это защитная реакция на ультрафиолет, а не показатель успешного синтеза. Для выработки витамина D достаточно умеренного пребывания на солнце. А чрезмерный загар — это уже история не про здоровье, а про риски.

