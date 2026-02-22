Лето ассоциируется не только с отпуском, но и с «подзарядкой» организма.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Загар может быть вреден для организма
Лето ассоциируется не только с отпуском, но и с «подзарядкой» организма. Многие уверены: чем сильнее загар, тем больше витамина D выработал организм. Мол, если кожа стала шоколадной — можно спокойно пережить зиму без дефицита.
Но действительно ли глубокий загар — это показатель пользы? Или это красивый, но опасный миф, который мы повторяем из года в год? Разбираемся, что происходит с кожей на солнце на самом деле.
Как вообще вырабатывается витамин D
Витамин D синтезируется в коже под воздействием ультрафиолета типа B (UVB). Когда солнечные лучи попадают на кожу, запускается химическая реакция, и организм начинает производить этот витамин.
На этом этапе все действительно связано с солнцем. Но вот с загаром — уже сложнее.
Загар — это защита, а не показатель пользы
Потемнение кожи — это реакция на повреждение ультрафиолетом. Организм начинает вырабатывать больше меланина, чтобы защититься от дальнейшего воздействия солнца.
И вот парадокс: чем темнее становится кожа, тем хуже через нее проходит ультрафиолет. То есть сильный загар — это уже защитный барьер, который снижает последующую выработку витамина D.
Получается, темнота кожи — не «индикатор успеха», а сигнал о том, что организм защищается.
Нужно ли сильно загорать для витамина D?
Нет.
Для выработки достаточного количества витамина D не требуется лежать под палящим солнцем часами. В большинстве случаев достаточно 10–20 минут пребывания на солнце (лицо, руки, предплечья) несколько раз в неделю — в теплый сезон и при умеренном индексе UV.
Длительное пребывание на солнце не увеличивает выработку витамина D бесконечно. После определенного порога синтез замедляется, а риск повреждения кожи продолжает расти.
Что влияет на синтез витамина D
Здесь играет роль не цвет загара, а другие факторы:
- географическая широта (в северных регионах зимой UVB почти нет);
- время суток (самый активный синтез — в середине дня);
- возраст (с возрастом кожа синтезирует меньше);
- изначальный фототип кожи;
- использование солнцезащитных средств.
Интересно, что людям с изначально темной кожей требуется больше времени на солнце для выработки того же количества витамина D, потому что меланин снижает проникновение UVB.
А если загар «до шоколада»?
Сильный загар — это уже признак значительного воздействия ультрафиолета. Он не означает «двойную дозу витамина D», зато увеличивает риски фотостарения, гиперпигментации и рака кожи.
Иными словами, глубокий загар — это скорее нагрузка на кожу, чем маркер пользы.
Можно ли получить витамин D без солнца?
Да. Он поступает с пищей (жирная рыба, яйца, обогащенные продукты) и в виде добавок. Во многих северных странах при дефиците солнца врачи рекомендуют прием витамина D по результатам анализа крови. И это куда безопаснее, чем пытаться «назагорать» норму.
Темнее загар не означает больше витамина D. Потемнение кожи — это защитная реакция на ультрафиолет, а не показатель успешного синтеза. Для выработки витамина D достаточно умеренного пребывания на солнце. А чрезмерный загар — это уже история не про здоровье, а про риски.
