Участники закрытой встречи с Мединским после трехсторонних переговоров в Женеве неизвестны

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 4 418 0

Диалог продолжался около двух часов.

Переговорщики встречи в Женеве перед выездом делегации РФ в аэропорт неизвестны

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Переговорщики закрытой двухчасовой встречи в Женеве перед выездом делегации РФ во главе с помощником президента РФ Владимира Путина Владимиром Мединским в аэропорт пока неизвестны.

Как сообщил источник 5-tv.ru, встреча прошла в отеле InterContinental и заняла около двух часов. Переговоры проводились в закрытом формате, без доступа прессы.

В Женеве 17 и 18 февраля прошли трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в отеле InterContinental Geneva. Первый день переговоров продолжался более четырех часов. Стороны проанализировали текущую ситуацию и обсудили возможные шаги по урегулированию. Второй день переговоров продолжался около двух часов.

Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Мединский назвал переговоры тяжелыми, но при этом деловыми. Очередной этап переговоров пройдет в ближайшее время.

Ранее также сообщалось о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о переговорах России с США и Украиной. По его словам, давать оценки прошедшей встречи пока рано.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

