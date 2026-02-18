Директор Долиной опроверг слухи о регистрации певицей агентства недвижимости

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 59 0

Это могли сделать мошенники, уверен представитель артистки.

Что известно о заявки на агентство недвижимости Долиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Представитель народной артистки России, певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин опроверг информацию о подаче заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака «Сохранить и приумножить» якобы от имени исполнительницы. Он в беседе с РИА Новости назвал происходящее абсурдом и не имеющим отношения к артистке.

По его словам, вокруг имени Долиной регулярно возникают различные инсинуации и нелепые истории, однако к данной инициативе певица не причастна. К тому же он призвал граждан быть внимательными и заботиться о собственной безопасности.

До этого в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что в Роспатент якобы подана заявка на регистрацию бренда агентства недвижимости «Сохранить и приумножить». В качестве заявителя в документах была указана Долина, а адресом значилась квартира в районе Хамовники.

Долина сообщила, что стала жертвой мошенников летом 2024 года. Тогда злоумышленники убедили ее продать квартиру в центре столицы и передать им вырученные средства. Позднее певица добилась оспаривания сделки, после чего начались продолжительные судебные разбирательства. Спор дошел до Верховного суда РФ и вызвал широкий общественный резонанс.

Ситуация, получившая неофициальное название «схема Долиной», спровоцировала активные обсуждения рисков на рынке недвижимости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, спасут ли репутацию Долиной изменения во внешности и в творчестве. Артистка решилась кардинально сменит имидж, а также музыкальный репертуар после скандала с квартирой.

