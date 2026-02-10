«Творческий человек»: спасут ли репутацию Долиной изменения во внешности

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 596 0

Артистка хочет сменить не только имидж, но и репертуар.

Как живет Лариса Долина после скандала и отмен концертов

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Тема:
Скандал с квартирой Долиной

Продюсер Рудченко: изменения во внешности не спасут репутацию Ларисы Долиной

Народная артистка РФ Лариса Долина планирует совершить полную трансформацию своего имиджа и сценического формата на фоне падения интереса к ее выступлениям в Москве. Однако изменения не смогут спасти певицу от потери популярности. Об этом заявил продюсер Павел Рудченко в беседе с aif.ru.

По словам представителя звезды Сергея Пудовкина, 70-летняя исполнительница готова к радикальным метаморфозам, которые затронут не только ее музыкальный репертуар, но и внешние данные. Рудченко подчеркивает, что такие попытки привлечь внимание вряд ли увенчаются успехом, так как благоприятный момент для восстановления репутации безвозвратно упущен.

«Время уже упущено. Никакие репутационные шаги, касаемо творчества, коллабораций каких-то творческих, имидж. Вот это все уже никак не повлияет и не вернет отношения зрителя непосредственно к Ларисе Долиной. Когда людям хотелось услышать ее позицию, что она все-таки думает не только про деньги, а в большей степени это творческий человек, несущий культуру и искусство, она показала другую сторону», — отметил продюсер.

Специалист уверен, что никакой новый стиль или креативные коллаборации не смогут стереть из памяти людей недавние скандалы. По его словам, публика уже увидела истинное лицо артистки и ее жизненные приоритеты.

Кризис в карьере знаменитости обострился после затяжной истории с потерей элитной недвижимости в Хамовниках. В 2024 году Долина призналась, что стала жертвой телефонных аферистов, убедивших ее продать жилье и передать колоссальную сумму в руки преступников.

Длительные судебные разбирательства с покупательницей Полиной Лурье завершились в Верховном суде не в пользу звезды. Однако неоднозначные поступки Долиной спровоцировали волну негатива в социальных сетях.

Последствия скандала не заставили себя ждать. С начала 2026 года в столице были отменены два крупных мероприятия певицы, а залы на остальных шоу заполняются с большим трудом. Из-за отсутствия спроса на билеты концерты в Москве и Санкт-Петербурге пришлось переносить на осенний период, что только подтверждает серьезные репутационные потери народной любимицы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему на концертах Долиной усиливают меры безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

