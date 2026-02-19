«А это вкусно»: SHAMAN лизнул озеро Байкал

Певец SHAMAN попробовал на вкус озеро Байкал в провокационном видео

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, удивил поклонников необычным способом знакомства с природой Сибири. В своем Telegram-канале артист опубликовал видео, на котором он лижет замерзшую поверхность озера Байкал.

«Ну что, родные, попробуем самое чистое озеро Байкал на вкус. А это вкусно», — заявил певец на видео, сопроводив публикацию пометкой «18+».

Ролик мгновенно стал вирусным, собрав почти тысячу комментариев. Реакция поклонников разделилась: от восхищения до шутливых предостережений.

Скриншот: Telegram/SHAMAN/shaman_channel

«Там похоже мороза нет, иначе Байкал показал бы, как примерзает язык», — написал один из подписчиков.

«Яр, ну ты хулиган!», «Ярослав, ты что творишь?» — отметили хулиганский настрой артиста другие.

Видео появилось накануне концерта SHAMAN в Иркутске. На кадрах видно, что артист не просто прогуливается по льду, а явно впечатлен местной атмосферой, которую поклонники уже назвали «местом силы».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что мошенники взломали блогера Настю Ивлееву.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.