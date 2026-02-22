С пломбиром в руках: SHAMAN пообещал показать настоящего себя 23 февраля

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 43 0

Певец выразил поддержку России и СВО.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; Telegram/SHAMAN/shaman_channel; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
SHAMAN облизнул Байкал

SHAMAN в видеообращении с пломбиром в руках пообещал показать настоящего себя

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, пообещал с пломбиром в руках 23 февраля показать «настоящего SHAMAN». Соответствующее видео опубликовали в Telеgram-канале певца.

«Завтра, 23 февраля, в 12:00. За Россию, за СВО, за тех…» — так Дронов подписал ролик.

Певец, известный своими яркими и провокационными поступками, продолжает удивлять поклонников необычными акциями. Недавно он привлек внимание к себе с помощью видео, на котором лизал поверхность замерзшего озера Байкал.

Ролик, размещенный в Telegram-канале SHAMAN, мгновенно стал вирусным и собрал сотни комментариев. Видеокадры сняли накануне его концерта в Иркутске.

Музыкант заявил, что это видео является частью рекламы для новой композиции. В подтверждение своих слов он также выложил 40-секундный ролик, в котором комбинируются реальные кадры с изображениями, сгенерированными с помощью искусственного интеллекта.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
SHAMAN облизнул Байкал
20 февр
«Подогревал»: SHAMAN выпустил трек про Байкал
19 февр
«Со мной все хорошо!» — SHAMAN объяснил свой скандальный перформанс на Байкале
19 февр
«Не мешайте ребенку»: психолог объяснила, зачем SHAMAN облизнул Байкал
19 февр
Лед Байкала, гнев шаманов и угроза гепатита: чем обернется ледяная выходка SHAMAN
19 февр
«На Байкале»: Мизулина показала, что на самом деле лизал SHAMAN
19 февр
«Очень рекомендую»: SHAMAN призвал не переживать за его здоровье после «поцелуя» с Байкалом
19 февр
Негигиенично и неэтично: SHAMANа призвали попросить прощения у «батюшки Байкала»
19 февр
Опыт SHAMAN — рискованный: почему опасно «дегустировать» лед Байкала
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:26
С пломбиром в руках: SHAMAN пообещал показать настоящего себя 23 февраля
19:05
В режиме инкогнито тебя никто не видит? Разбираем популярный цифровой миф
18:50
Более 100 человек привлекли к тушению пожара на северо-востоке Москвы
18:41
«Роскосмос» опубликовал фото ночного Санкт-Петербурга с борта МКС
18:22
Уборка снега обернулась трагедией: трактор переехал женщину во дворе дома в Москве
18:00
Сладкая ловушка: как перестать тянуться к сахару и сократить его потребление

Сейчас читают

«Еще меньше»: Алена Водонаева перенесла повторную маммопластику спустя десять лет
В Петербурге мужчина с муляжом гранаты потребовал пельмени и водку
«Мы снова вместе»: Ивлеева прокомментировала свою «беременность» и «избиения мужа»
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы