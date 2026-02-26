«Это смело»: двойники SHAMAN и Мизулиной тоже оближут Байкал

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 23 0

Пародисты уверены, что оригинальное видео их кумира лишено пошлости.

Фото, видео: Telegram/SHAMAN/shaman_channel; 5-tv.ru

Тема:
SHAMAN облизнул Байкал

Блогеры Сорокин и Мятная Лилу сняли новую пародию на SHAMAN

Блогеры Sorokin (Никита Сорокин) и Мятная Лилу (Мария Урюпина) уже сняли пародию на то, как заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, облизывает лед Байкала. Как они рассказали корреспонденту 5-tv.ru на музыкальной премии Bloggers Music Awards, видео будет опубликовано уже завтра.

Ролик Дронова, вызвавший бурные обсуждения в сети, блогеры восприняли с юмором и позитивом. По их мнению, артист грамотно добавляет «приколы» в свое творчество, что делает его интересным для аудитории.

«Очень круто, что SHAMAN снимает такие видео. Хоть и много хейта, но он как артист очень интересный. Круто, что он может так обсмеивать, вставляя прикольчики в свое творчество. Это и смело, и смешно, и в этом ноль пошлости», — сказала Мятная Лилу.

Блогеры регулярно снимают пародии не только на SHAMAN, но и на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Интернет-звезды не скрывают, что перед первой личной встречей с героями своих роликов им было немного страшно. Однако знакомство в гримерке прошло в максимально теплой атмосфере.

«Не было какого-то напряжения. Одно из первых, что я спросила у Екатерины: „А можно я скажу, что я вас отменю?“ Она такая: „Да, говори, конечно!“ А SHAMAN такой: „Ребята, делайте, вы крутые“», — поделилась блогер.

По словам артистов, и Ярослав Дронов, и Екатерина Мизулина следят за их творчеством. Такая поддержка со стороны звездных прототипов вдохновляет блогеров на новые креативные видео.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что SHAMAN выпустил трек про Байкал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

