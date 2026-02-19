«Со мной все хорошо!» — SHAMAN объяснил свой скандальный перформанс на Байкале
Спрос на туры в Сибирь выросли после вирусного видео исполнителя песни «Я русский».
Фото: Telegram/SHAMAN/shaman_channel
SHAMAN: я всегда был любопытен, поэтому решил облизнуть лед Байкала
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, вышел на связь с поклонниками после скандального перформанса на льду Байкала. В своем Telegram-канале певец успокоил тех, кто всерьез обеспокоился его здоровьем.
«Со мной все хорошо. Спасибо за вашу заботу!» — отметил артист.
Певец признался, что решил продегустировать байкальский лед из-за нахлынувших на него эмоций. По словам артиста, красота русской природы вызвала у него «чистый детский восторг».
«Я всегда был любопытен, и в этот раз не изменил себе – попробовал Байкал на вкус. Ведь каждый из нас в детстве хоть раз пробовал есть снег или лизать сбитые сосульки», — написал певец в своих соцсетях.
SHAMAN также ответил тем, кто посчитал его поведение неуместным. Он сравнил свой поступок с действиями туристов, которые ездят по озеру на квадроциклах или ходят в грязной обуви.
«Надеюсь, что этим я осквернил озеро не больше, чем люди, которые ходят по льду Байкала в обуви, катаются на квадроциклах. Или это другое?!» — задался вопросом исполнитель.
Результатом перформанса артиста стал рост спроса на туры на Байкал на 12%.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что во время своего путешествия на Байкал SHAMAN оставил романтичное послание на льду главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной.
