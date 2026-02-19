SHAMAN: я всегда был любопытен, поэтому решил облизнуть лед Байкала

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, вышел на связь с поклонниками после скандального перформанса на льду Байкала. В своем Telegram-канале певец успокоил тех, кто всерьез обеспокоился его здоровьем.

«Со мной все хорошо. Спасибо за вашу заботу!» — отметил артист.

Певец признался, что решил продегустировать байкальский лед из-за нахлынувших на него эмоций. По словам артиста, красота русской природы вызвала у него «чистый детский восторг».

«Я всегда был любопытен, и в этот раз не изменил себе – попробовал Байкал на вкус. Ведь каждый из нас в детстве хоть раз пробовал есть снег или лизать сбитые сосульки», — написал певец в своих соцсетях.

SHAMAN также ответил тем, кто посчитал его поведение неуместным. Он сравнил свой поступок с действиями туристов, которые ездят по озеру на квадроциклах или ходят в грязной обуви.

«Надеюсь, что этим я осквернил озеро не больше, чем люди, которые ходят по льду Байкала в обуви, катаются на квадроциклах. Или это другое?!» — задался вопросом исполнитель.

Результатом перформанса артиста стал рост спроса на туры на Байкал на 12%.

