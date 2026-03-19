SHAMAN: в облизывании Байкала нет ничего предосудительного

Патриотизм — это свобода, а не консервативные рамки. Поэтому в облизывании Байкала нет ничего предосудительного. Именно такой позиции придерживается заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru на своем сольном концерте в Барвихе.

«Вы знаете, я свободный человек, я живу в России, в свободной стране. А, как известно, патриотизм — это тоже свобода», — сказал артист.

По словам SHAMAN, с самого начала своего звездного пути он показывал всеми песнями, яркими концертами и поведением, что можно быть патриотом без каких-либо рамок. Например, носить кожаные штаны, дреды и в целом «пользоваться всеми благами человечества и цивилизации».

«Можно быть патриотом, наконец, и можно быть SHAMAN. Вот и все. Я иду непроторенной дорогой в этом направлении, как пионер. И, понятное дело, первопроходец без препятствий каких-то и непонимания или недопонимания не происходит. Ничего страшного, мы справимся», — спокойно ответил артист.

История с Байкалом

Идея облизнуть Байкал пришла к SHAMAN спонтанно во время первой поездки в удивительные места. Артист настолько был впечатлен красотами Сибири, что не удержался и попробовал лед «самого чистого озера» на вкус.

В сети видеоролик этого перфоманса разлетелся молниеносно: часть поклонников сочла такой жест проявлением искренней любви к родной природе и поэтическим порывом. Другие пользователи задались вопросами соблюдения гигиены и безопасности. Отрицательный отклик этот инцидент вызвал у жителей Иркутской области — по завершении масленичных гуляний на льду озера сожгли чучело, символизирующее артиста. Это был некий акт «очищения».

Позже двойники SHAMAN и Мизулиной, блогеры Sorokin (Никита Сорокин) и Мятная Лилу (Мария Урюпина), сняли пародию на перфоманс артиста. Ребята с юмором оценили вызвавший бурные обсуждения в сети ролик. Они отметили, что SHAMAN грамотно добавляет «приколы» в свое творчество, что делает его интересным для поклонников.

Среди тех, кто не оценил эпатажную акцию SHAMAN на Байкале, оказался музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, этот перфоманс — не что иное, как способ в очередной раз привлечь внимание к своей персоне. Пригожин согласился, что информационная цель была достигнута. При этом сам поступок артиста он назвал цирком и пошутил про синие озера, которые лижут, и про ромашки в полях, которые жрут.

Сам же заслуженный артист России убеждал, что облизывал лед озера Байкал для яркой рекламы своего нового трека. Он пожелал всем прослушать припев его песни зарядиться позитивом.

