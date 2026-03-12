«Лижу озера синие»: Пригожин не оценил хайп SHAMAN

Эксклюзив

Звездный продюсер напомнил, что привлекать поклонников могут и снятые штаны, но эффект будет прямо пропорциональным.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053

Пригожин: хайп SHAMAN на Байкале — это цирк

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал резонансную историю вокруг заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, оказавшегося в центре общественного обсуждения после эпатажной акции на Байкале.

Артист привлек внимание СМИ и пользователей соцсетей после того, как во время поездки к озеру продемонстрировал необычный перформанс — кадры быстро разошлись по интернету и стали поводом для бурной дискуссии. Сам SHAMAN позже пояснил, что таким образом хотел привлечь интерес к новой песне «Байкал» и напомнить аудитории о красоте и символическом значении этого места.

Иосиф Пригожин признался корреспонденту 5-tv.ru на музыкальной премии «Новое Радио AWARDS», прошедшей в поддержку подопечных Фонда Константина Хабенского, что относится к подобным способам продвижения скептически.

«Я где-то шутку прочитал: „Лижу озера синие, в полях ромашки жру“. У каждого своя программа. Я считаю, что это цирк. Не думаю, что он привлек внимание к Байкалу. Байкал — настолько священная территория», — сказал продюсер.

По его мнению, подобные акции прежде всего работают как способ усилить интерес к личности исполнителя. При этом Пригожин отметил, что информационная цель в любом случае была достигнута — поступок артиста активно обсуждают.

«Он, может быть, хайпанул — удачно или нет, время покажет. Но факт в том, что он привлек к себе внимание. Мы все об этом говорим», — добавил он.

История вызвала широкий отклик в обществе. В соцсетях развернулась волна мемов и ироничных комментариев: пользователи обсуждали как сам поступок, так и методы продвижения артистов в современном шоу-бизнесе. Некоторые поклонники поддержали SHAMAN, отметив, что он умеет создавать яркие инфоповоды и нестандартно рекламировать свои проекты. Другие, напротив, сочли акцию неуместной, указывая на особое культурное и природное значение Байкала.

Реакция коллег также оказалась неоднозначной. Одни артисты публично призывали относиться к происходящему с юмором и не преувеличивать значение перформанса, другие говорили о необходимости более бережного отношения к символам страны и способам самопрезентации. Блогеры Sorokin (Никита Сорокин) и Мятная Лилу (Мария Урюпина) сняли пародию на перформанс SHAMAN на Байкале.

Музыкальная премия «Новое Радио AWARDS» традиционно собирает популярных исполнителей, продюсеров и представителей индустрии. Церемония прошла в формате благотворительного марафона: гости и зрители могли поддержать подопечных Фонда Константина Хабенского, который помогает детям и молодым взрослым с тяжелыми заболеваниями головного мозга.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

