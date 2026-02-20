Виктор Орбан: Украина несет ответственность за взрыв Северного потока

Украина несет ответственность за взрыв газопровода «Северный поток» и за остановку нефтепровода «Дружба». С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на конференции по итогам заседания «Совета мира», которая прошла в Вашингтоне.

«Что касается блокировки трубопровода „Дружба“ и взрыва „Северного потока“, то виновники одни и те же», — сказал европейский политик.

Орбан отметил, что нефтепровод «Дружба» был заблокирован теми же, кто взорвал «Северный поток», то есть украинцами. Из-за действий киевских властей пострадала не только Венгрия, но и Словакия.

По словам Орбана, когда поставки российского газа прекратились, он даже обращался к Брюсселю за помощью. Однако это не дало существенных результатов.

«Я не виню Брюссель за его пассивность после взрыва на ветке „Северного потока“, потому что там должна была быть страна-член, которая пострадала и просила о помощи», — сказал политик, подчеркнув, что такой страны не было.

Он напомнил, что тогда немцы не стали никуда обращаться, хотя также понесли сильный урон.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦРУ США знало о подготовке диверсии на газопроводах «Северный поток» еще на раннем этапе. Об этом говорится в статье немецкого журнала Der Spiegel. Перед атакой американские военные напрямую контактировали с группой лиц, которые впоследствии совершили атаку на наши нефтепроводы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.