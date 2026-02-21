Можно обналичить? Эксперт развеял пять заблуждений о маткапитале

Экономист: схемы по «выводу» всей суммы маткапитала наличными незаконны

Материнский капитал — одна из популярных мер поддержки семей в России, однако вокруг него до сих пор ходит множество слухов. Экономист Игорь Балынин в беседе с Газета.ру рассказал, какие убеждения родителей на самом деле являются мифами и как распорядиться деньгами с максимальной пользой.

Миф № 1

Многие считают, что деньги можно потратить только на что-то одно. Это не так. Владелец сертификата может распределить сумму по разным направлениям. Например, одну часть направить на улучшение жилищных условий, а другую — на образование детей или накопительную пенсию мамы.

Миф № 2

Вторым заблуждением является то, что маткапиталом можно оплачивать обучение только того ребенка, после рождения которого его выдали. На самом деле это не так. Главное, чтобы на момент начала учебы ему было не больше 25 лет.

Единственное условие: воспользоваться деньгами на образование можно только тогда, когда «владельцу» сертификата (младшему ребенку) исполнится три года.

Миф № 3

Маткапитал принимают не только в университетах. Его можно направить на оплату детских садов, музыкальных и художественных школ, а также спортивных секций.

Главное требование — у организации или индивидуального предпринимателя должна быть лицензия на образовательную деятельность.

Миф № 4

Также многие верят, что неиспользованные деньги «сгорают» из-за инфляции. Но это очередное заблуждение. Остаток маткапитала ежегодно индексируется.

Например, если в январе 2026 года на счету осталось 300 тысяч рублей, то после февральской индексации сумма вырастет на 5,6%.

Миф № 5

Некоторые родители убеждены в том, что маткапитал можно легально обналичить, но эксперт напомнил, что любые схемы по «выводу» всей суммы наличными незаконны. Исключение возможно только в случае, если на сертификате осталось 10 тысяч рублей или меньше — эти деньги можно забрать наличными.

Также семьи с низким доходом могут оформить ежемесячные выплаты из средств капитала на ребенка до трех лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России освободят от НДФЛ выплаты работникам при рождении ребенка. Мера направлена на то, чтобы родители могли получить поддержку в полном объеме в короткие сроки.

