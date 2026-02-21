Охота на богатых: Калашникова раскрыла цели Авроры Кибы после разрыва с Лепсом

Анна Калашникова не верит в новые отношения Авроры Кибы с сыном Дубцовой

Артистка Анна Калашникова не верит в роман блогера Авроры Кибы с сыном певицы Ирины Дубцовой — Артемом. Об этом она заявила в беседе с изданием 7Дней.ru.

По словам Калашниковой, в звездных кругах ходят слухи, что 20-летняя студентка ищет более обеспеченного спутника жизни. Появление Артема в соцсетях девушки артистка назвала продуманным ходом для привлечения внимания.

«Все-таки она смотрит в сторону более обеспеченных мужчин. Элемент пиара, думаю. А почему бы в лишний раз о себе не напомнить?» — поделилась Калашникова.

Пока Аврора посещает вечеринки, 63-летний народный артист России Григорий Лепс тяжело переживает разрыв с экс-невестой. Как отметила Калашникова, певец направил всю боль в творчество, результатом чего стала новая песня.

«Новая песня, на мой взгляд, реально станет хитом. Такая она искренне наболевшая и отвечает современным реалиям», — отметила Анна.

Артистка уверена, что лучшим выходом для певца станет возвращение к бывшей супруге. Именно ее Калашникова считает идеальной парой для народного артиста.

Григорий Лепс и Аврора Киба расстались в начале 2026 года, они были вместе почти 1,5 года.

