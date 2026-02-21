Собянин принял решение об установке еще около 550 зарядных станций для авто

Принято решение о заключении 11 долгосрочных государственных контрактов на оказание услуг по установке и обслуживанию быстрых зарядных станций для электромобилей (ЭЗС). Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«Правительство Москвы возьмет на себя устройство готовых точек для размещения ЭЗС на уличных и городских парковках со шлагбаумом в разных частях города. А операторы займутся установкой, эксплуатацией и обслуживанием ЭЗС в течение семи лет с соблюдением жестких требований и стандартов», — отметил Мэр Москвы.

В последние годы в столице становится все больше электротранспорта. С 2015-го число электромобилей увеличилось более чем в 150 раз и сегодня составляет 40,4 тысячи единиц. По оценкам экспертов, к 2030 году парк электромобилей может вырасти еще в восемь раз и достигнуть 320 тысяч единиц.

Парк ГУП «Мосгортранс» насчитывает почти три тысячи электробусов российского производства. По этому показателю Москва занимает первое место среди городов Европы и США. Электробусы обслуживают около 270 маршрутов и ежедневно перевозят более миллиона пассажиров.

В этих условиях одной из приоритетных задач Правительства Москвы является расширение зарядной инфраструктуры. Это должно предоставить водителям доступ к необходимой энергии в разных точках города: от жилых комплексов до торговых центров. При этом важно добиться опережающего развития быстрых зарядных станций, как наиболее эффективных и удобных для потребителей.

Ключевым механизмом решения этой задачи призваны стать долгосрочные контракты на установку и обслуживание электрозарядных станций. В рамках этих контрактов город возьмет на себя устройство готовых точек для размещения ЭЗС на уличных парковках и парковках со шлагбаумом, включая подведение и обеспечение выделенной электрической мощности, подготовку места для монтажа ЭЗС, в том числе установку специализированных фундаментов с вводно-распределительными щитами.

В свою очередь операторы должны будут установить, эксплуатировать и обслуживать ЭЗС в течение семи лет с соблюдением жестких требований по обеспечению работоспособности, а также стандартов, закрепленных в контракте и техническом задании.

«В этом году рассчитываем установить около 550 быстрых зарядных станций. Чтобы обеспечить конкуренцию операторов, по одному госконтракту предусмотрена установка не более 50 ЭЗС», — добавил Сергей Собянин.

В результате будет значительно расширена сеть общедоступных быстрых ЭЗС, что позволит создать запас инфраструктуры для растущего парка электротранспорта и тем самым внести ощутимый вклад в улучшение экологии Москвы.

Сейчас в столице насчитывается уже более 460 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов и около 10,7 тысячи ЭЗС для электромобилей. Из них более 375 станций установлено на улично-дорожной сети в рамках проекта «Энергия Москвы» столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Остальные ЭЗС размещены в паркингах жилых комплексов, торговых и бизнес-центров и на других территориях, доступ на которые ограничен.