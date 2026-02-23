Россиянин показал последствия массовых беспорядков в Мексике — шокирующие кадры
До 30 машин было сожжено в городе Пуэрто-Вальярта.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Stringer; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российский турист показал последствия массовых беспорядков в Мексике
Около 30 машин было сожжено в мексиканском городе Пуэрто-Вальярта в ходе массовых беспорядков. Об этом 5-tv.ru рассказал турист Евгений Макеев.
«Сегодня в Пуэрто-Вальярта был массовый поджог машин. Уже догорело все… Около 30 машин сгорело. Надеемся, что ситуация поскорее разрешится», — сообщил россиянин.
Евгений смог подойти ближе, чтобы снять на видео сгоревшие машины.
«За моей спиной находится догорающее кладбище машин. Всего около 30 штук... Восстановлению не подлежат», — отметил турист.
Накануне в Мексике в ходе операции против наркокартеля «Новое поколение Халиско» был убит его главарь, известный как Эль Менчо. После этого в стране начались массовые беспорядки. Участники картеля начали перекрывать трассы и поджигать автомобили, пытаясь сорвать действия силовиков.
Власти штата Халиско, считающегося одним из главных туристических регионов страны, ввели режим «Красный код». Работа общественного транспорта приостановлена, туристам рекомендовали оставаться в домах и гостиницах, часть предприятий закрыли. Наиболее напряженная обстановка сложилась в популярных туристических зонах.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
43%
Нашли ошибку?