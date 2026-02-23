Российский турист показал последствия массовых беспорядков в Мексике

Около 30 машин было сожжено в мексиканском городе Пуэрто-Вальярта в ходе массовых беспорядков. Об этом 5-tv.ru рассказал турист Евгений Макеев.

«Сегодня в Пуэрто-Вальярта был массовый поджог машин. Уже догорело все… Около 30 машин сгорело. Надеемся, что ситуация поскорее разрешится», — сообщил россиянин.

Евгений смог подойти ближе, чтобы снять на видео сгоревшие машины.

«За моей спиной находится догорающее кладбище машин. Всего около 30 штук... Восстановлению не подлежат», — отметил турист.

Накануне в Мексике в ходе операции против наркокартеля «Новое поколение Халиско» был убит его главарь, известный как Эль Менчо. После этого в стране начались массовые беспорядки. Участники картеля начали перекрывать трассы и поджигать автомобили, пытаясь сорвать действия силовиков.

Власти штата Халиско, считающегося одним из главных туристических регионов страны, ввели режим «Красный код». Работа общественного транспорта приостановлена, туристам рекомендовали оставаться в домах и гостиницах, часть предприятий закрыли. Наиболее напряженная обстановка сложилась в популярных туристических зонах.

