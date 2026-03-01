Смертельная диета: какие продукты со стола человека губят кошек

|
Дарья Орлова
Владельцев домашних животных предупредили о скрытых угрозах в привычном рационе.

Какую еду нельзя давать кошкам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Mirror: молочная продукция наносит серьезный вред пищеварению кошек

Пять видов популярных продуктов питания представляют серьезную опасность для здоровья и жизни кошек. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на экспертов благотворительной организации Cats Protection.

Специалисты настаивают на том, что домашние питомцы являются облигатными хищниками, поэтому их организм нуждается в строго сбалансированном мясном рационе. Человеческая еда не только не содержит необходимых нутриентов, но и может вызвать тяжелые отравления. В список запрещенных попали молочные изделия, сырое мясо и яйца, виноград, авокадо, а также любые напитки и сладости с содержанием кофеина и шоколада.

Особое внимание ветеринары уделяют молочной продукции, которую многие ошибочно считают полезным лакомством.

«Большинство кошек страдают непереносимостью лактозы, и употребление таких продуктов, как сыр, может нанести серьезный вред их пищеварительной системе», — предупреждают в Cats Protection.

Эксперты также советуют избегать растительных аналогов сыра, так как они часто содержат токсичные для животных добавки. Сырое мясо, рыба и яйца опасны из-за риска заражения паразитами и бактериями, а мелкие кости могут привести к удушью или повреждению внутренних органов. Виноград и изюм провоцируют почечную недостаточность, в то время как авокадо содержит опасный токсин персин.

Для обеспечения безопасности четвероногих друзей специалисты рекомендуют хранить все потенциально вредные продукты в недоступных местах и плотно закрывать контейнеры с остатками пищи. Кофеин и метилксантины, содержащиеся в шоколаде и кофе, обладают крайне высокой токсичностью для кошачьего организма, поэтому даже малая доза может стать фатальной. «Некоторые кошки могут проявлять интерес к запаху или вкусу человеческой еды, оставленной на столе, и внезапно попытаться ее попробовать», — добавили представители организации, подчеркивая важность бдительности хозяев во время приготовления и приема пищи. Только специализированные корма способны полностью удовлетворить биологические потребности кошек без риска для их долголетия.

