Необычные блюда за миллиарды: меню ресторана «Кубань» для гостей ПМЭФ-2026

В меню ресторана «Кубань» на ПМЭФ появились блюда за миллиарды рублей

Меню ресторана «Кубань», который работает для гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2026 года, оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

В нем появились как привычные блюда южной кухни, так и необычные позиции, оформленные в стиле инвестиционных проектов.

В числе самых заметных строк меню — «Строительство оздоровительного комплекса» стоимостью 14 миллиардов рублей. Еще одна позиция получила название «Сет на двоих — реализация механизма ГЧП» (государственно-частное партнерство — Прим. ред.). Ее цена указана как «бесценно».

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В меню есть и более традиционные позиции. Гостям предложат кубанский борщ со сметаной и салом за 1350 рублей, уху из адлерской форели за 1900 рублей и томленое ребро молодого бычка за 3800 рублей.

Также в ресторане представлен выбор местных сыров, вин и крепких напитков кубанского производства. Акцент, судя по меню, сделан на региональные продукты и южный колорит.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Ранее 5-tv.ru сообщал о меню ресторана «Варево», который также откроется на площадке ПМЭФ. Его концепцию выстроили вокруг современной версии русской кухни с использованием локальных продуктов.

В меню «Варева» вошли традиционные блюда и авторские вариации известных рецептов. Одной из самых дорогих позиций стало ассорти икры с мини-оладьями за 19 500 рублей. Также среди закусок представлены «Оливье» с раковыми шейками, тартар из запеченной рыбы с хреном и винегрет с балтийской килькой и ароматным маслом.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

В деловой программе форума заявлено более 150 мероприятий, среди которых сессии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные встречи и дискуссии о малом и среднем бизнесе, креативных индустриях, лекарственной безопасности, молодежной политике, инвестициях и технологическом развитии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.