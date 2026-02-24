Женат, двое детей: что известно о погибшем и пострадавших при взрыве машины ДПС сотрудниках полиции

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 1 336 0

Пострадавшие находятся в Боткинской больнице.

Что известно о погибшем и пострадавших при взрыве машины ДПС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Погибший при взрыве авто в Москве сотрудник полиции был женат и имел двоих детей

Погибший при взрыве автомобиля ДПС в Москве старший лейтенант полиции был женат, у мужчины осталось двое несовершеннолетних детей. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Также сообщается о характере повреждений, которые получили двое других сотрудников полиции. Оба имеют звание лейтенанта.

Один из пострадавших получил ушиб головного мозга, у второго — ожог лица и контузия. Оба полицейских находятся в Московском многопрофильном научно-клиническом центре имени Боткина, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Тем временем на месте инцидента работают оперативные службы. Известно, что робот-сапер обследует еще одну машину ДПС, припаркованную рядом с взорвавшейся.

Также сообщается, что на место взрыва прибыл министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ростовской области мужчина подорвал гранату при попытке задержания полицейскими.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:45
Взрыв автомобиля ДПС у Савеловского вокзала в Москве — главное
3:20
Удар рикошетом: профессор университета имени Пирогова рассказал о вреде назального спрея
2:58
Женат, двое детей: что известно о погибшем и пострадавших при взрыве машины ДПС сотрудниках полиции
2:38
Шестилетний мальчик погиб под колесами пожарной машины в Санкт-Петербурге
2:23
Оперативные службы проверяют еще одну машину ДПС у Савеловского вокзала в Москве
2:15
ВС Мексики вышли на главу картеля Эль Менчо через его любовницу

Сейчас читают

Женат, двое детей: что известно о погибшем и пострадавших при взрыве машины ДПС сотрудниках полиции
Взрыв в машине ДПС произошел на северо-востоке Москвы
Надежды нет? Тепловизоры засекли таинственное свечение во время поисков пропавших в тайге Усольцевых
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы