«Жванецкий наших дней»: умер актер сериала «33 квадратных метра» Василий Антонов

Умер актер сериала «33 квадратных метра» Василий Антонов

Актер Василий Антонов ушел из жизни 13 февраля в возрасте 62 лет. Об этом сообщила в соцсетях Наталья Белоголовцева — жена актера Сергея Белоголовцева, который проходит реабилитацию после инсульта.

По ее словам, причиной смерти Антонова стала алкогольная интоксикация и поражение внутренних органов. Актер годами боролся с зависимостью от спиртного, но проиграл эту битву.

«Многие годы он был ближайшим другом моего мужа. Точно — главным и, наверно, единственным соавтором, с которым у Сергея было идеальное творческое совпадение. Сережа всегда говорил о нем: «Жванецкий наших дней», — рассказала Наталья.

В последние годы жизни Василий Антонов испытывал большие финансовые трудности и жил в тяжелых условиях. Однако творческое наследие навсегда останется частью популярной телевизионной культуры конца 1990-х и 2000-х годов.

Большую известность актер получил благодаря роли в юмористическом сериале «33 квадратных метра», который выходил на российском телевидении с 1997 по 2004 годы. Антонов исполнял там роль дедушки и выступал в качестве одного из сценаристов проекта.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла актриса фильма «Выгодный контракт» Надежда Ермакова. Выпускница Ярославского театрального училища скончалась 23 февраля на 70-м году жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.