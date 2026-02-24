Сергей Собянин рассказал о строительстве путепровода над Южной рокадой

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Открытие нового объекта благоприятно повлияет на три столичных района, включая Царицыно.

Сергей Собянин о строительстве путепровода над Южной рокадой

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Собянин: Путепровод над Южной рокадой улучшит транспортную доступность ЮАО

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе строительства путепровода над Южной рокадой. Об этом градоначальник написал в мессенджере MAX.

По его словам, объект будет полностью готов до конца 2026 года. Там уже завершены основные работы, а также монтаж опор и пролетного строения. Осталось, как пояснил Собянин, немного: установить бетонные ограждения и заасфальтировать дорогу.

Собянин подчеркнул, что открытие этого путепровода благоприятно скажется на обстановку в трех столичных районах: Царицыно, Нагатино-Садовники и Москворечье-Сабурово. Так, у автомобилистов появится новый маршрут движения по городу, за счет которого время в пути сократится.

Ранее стало известно, что Собянин утвердил архитектурную концепцию новой станции метро «Достоевская». Она станет частью Кольцевой линии: появится между «Новослободской» и «Проспектом Мира». Вестибюль «Достоевской» оформят в стиле арт-деко, а главной изюминкой станет огромное панно с панорамами российских городов. Объект выполнен наполовину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

