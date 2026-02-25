Эмаль желтеет? Стоматолог назвала риски редкой смены зубной щетки

Стоматолог Серегина: старая зубная щетка становится средой для бактерий

Регулярная замена зубной щетки — обязательное условие качественной гигиены полости рта. Использование одной и той же щетки дольше рекомендованного срока мешает качественной очистке зубов и может спровоцировать воспаления. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог Ирина Серегина.

Как объяснила специалист, со временем щетина теряет упругость и форму, из-за чего хуже справляется с удалением зубного налета. Кроме того, изношенная щетка становится благоприятной средой для бактерий. Деформированные щетинки не только менее эффективно очищают эмаль, но и могут травмировать слизистую оболочку, повышая риск воспалительных процессов.

Оптимальным сроком службы зубной щетки эксперт назвала период от одного до трех месяцев. Это правило действует как для обычных мануальных моделей, так и для сменных насадок электрических и звуковых устройств. При этом максимальный срок использования не должен превышать трех месяцев, однако в отдельных случаях заменить щетку стоит раньше.

Поводом для досрочной замены являются перенесенные простудные и инфекционные заболевания. Такая мера позволяет снизить вероятность повторного заражения. Также щетку необходимо сменить при появлении налета, плесени или заметной деформации щетины.

Помимо этого, специалист подчеркнула, что использование одной щетки несколькими людьми недопустимо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как обманывают пациентов в частных стоматологиях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.