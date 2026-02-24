В Оренбургской области погибли двое детей экс-солистки группы «Воровайки»

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Тела 22-летней дочери и ее десятилетнего брата нашли вечером в овраге у села Подгородняя Покровка.

Что случилось с детьми экс-солистки группы Воровайки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Двое детей экс-солистки группы «Воровайки» Яны Павловой погибли в Оренбургской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Тела 22-летней дочери и ее десятилетнего брата нашли вечером в овраге у села Подгородняя Покровка. Продюсер группы Никита Надыктов сказал в беседе с 5-tv.ru, что в данный момент идет следствие.

Известно, что уголовное дело возбудили 22 февраля 2026 года по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначены судебные экспертизы.

Чтобы дать оценку причинам и условиям произошедшего, областная прокуратура начала проверку. По предварительной информации, женщина и ребенок погибли после неудачного спуска на санках. В селе собирают помощь для матери погибших. Похороны проведут в ближайшие дни.

Певица Яна Павлова (девичья фамилия Лацвиева. — Прим. ред.) вошла в состав женской группы «Воровайки» в 1999 году. Коллектив работал в жанре русский шансон. Спустя год она ушла из группы, но вернулась в 2007 году. В 2021 году она окончательно ушла из «Вороваек», занявшись сольной карьерой. В 2003 году она вышла замуж за футболиста Анатолия Павлова, позже у них родилась дочь. В 2015 году Павлова снова вышла замуж и родила сына.

Ранее 5-tv.ru писал, что тело младенца нашли в детской коляске в Дербенте. Все произошло в районе местного автовокзала.

