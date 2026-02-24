Путин и Лукашенко 26 февраля проведут Высший госсовет Союзного государства

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 21 0

Лидеры двух держав обсудят успехи интеграции.

Путин и Лукашенко проведут Высший госсовет в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин вместе со своим коллегой президентом Белоруссии Александром Лукашенко в предстоящий четверг, 26 февраля, примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства. Об этом сообщил Кремль в официальном канале в мессенджере MAX.

Встреча пройдет в Москве. На ней Путин и Лукашенко обсудят успехи интеграции двух стран. Они затронут темы из различных областей, которые касаются благоприятного развития отношений России и Белоруссии.

«Повестка дня заседания включает рассмотрение хода совместной работы в рамках комплексного документа — «Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал соглашение с Лукашенко о защите граждан от преследования иностранных государств и международных организаций. Поясняется, что данный договор будет применяться в отношении защищаемых лиц в связи с необоснованным уголовным преследованием третьими сторонами, а также в целях обеспечения прав. То есть, если россиянина или белоруса попытаются задержать или экстрадировать, то страны должны прийти на помощь друг другу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:13
Путин и Лукашенко 26 февраля проведут Высший госсовет Союзного государства
16:02
Актрису сериала «Морские дьяволы» Кристину Кулишенко избили в Санкт-Петербурге
15:56
Верховный суд счел незаконным лишение водителя прав из-за не доставленной вовремя СМС
15:53
В Оренбургской области погибли двое детей экс-солистки группы «Воровайки»
15:50
Директор Киркорова отреагировала на слухи о долгах певца
15:45
Сергей Собянин рассказал о строительстве путепровода над Южной рокадой

Сейчас читают

Неизбежно — эксперт назвал сроки нанесения США удара по Ирану
В первые 48 часов: что нужно сделать сразу после получения зарплаты
Четыре квартиры загорелись в Санкт-Петербурге — есть погибшие
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы