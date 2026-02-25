«Нет ничего интереснее»: режиссер Игнатов о преимуществе живых актеров над ИИ

Режиссер Игнатов: ИИ никогда не заменит человеческого общения и интереса ошибки

Технологический прогресс и развитие нейросетей не способны вытеснить живое человеческое творчество. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru на премьере фильма «Спасти бессмертного» высказал режиссер Павел Игнатов.

По его словам, история не раз демонстрировала, что появление новых технологий не способно уничтожить традиционные виды искусства. Он напомнил, что после изобретения радио и телевидения многие предрекали скорую гибель театра, литературы и живописи, однако этого не произошло. Театр, книги и изобразительное искусство сохранили свою аудиторию и значение.

«Человека не заменит ничто, потому что когда-то, когда изобрели радио, когда изобрели телевидение, все решили, что книга и театр умрут. Естественно, следом должна была умереть живопись, но ни театр, ни книга, ни живопись не умерли», — сказал собеседник.

Игнатов подчеркнул, что в основе любого творчества остается живой человек. По его мнению, никакая технология не способна заменить настоящего артиста и процесс живого взаимодействия — репетиции, обсуждение ролей, совместный поиск решений. Режиссер отметил, что ему лично важно работать именно с актерами, а не с цифровыми образами.

Он также обратил внимание на то, что современные технологии позволяют создавать практически любые изображения и внешности, однако подобный результат может оказаться лишенным глубины и живого интереса.

«И на самом деле ничего нет интереснее живого, настоящего человека. Наверное, на мой век мне хватит работать с живыми артистами. Но ничего нет лучше человеческого общения, репетиций, разбора ролей и так далее, потому что я понимаю, что можно сгенерить любое изображение, любую внешность. Но мне кажется, что это будет скучно», — пояснил свое мнение режиссер.

Особую ценность, по мнению Игнатова, представляет человеческая ошибка — естественная, порой неожиданная, но именно она делает искусство живым. В отличие от этого, сбои искусственного интеллекта (ИИ) либо выглядят нелепо, либо оказываются непредсказуемыми и бессодержательными.

«А еще самое главное — человеку свойственна ошибка. А у искусственного интеллекта ошибки либо дурацкие, либо он вообще не пойми что. Вот, а человеческая ошибка, она интересна», — подытожил Павел.

