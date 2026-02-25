«Друг увел девчонку»: как Марк Богатырев справился с предательством

Артист неохотно говорит о несправедливостях жизни, с которыми сталкивался, но утверждает, что не помнит старых обид.

Актер Богатырев никогда не предавал близких, но сам переживал предательство

Актер театра и кино Марк Богатырев познавал законы жизни в 1990-е — когда дети дружили дворами и в большинстве своем только на личном опыте постигали, что такое хорошо и что такое плохо. Судьба человека — штука сложная, но артист все-таки уяснил, что для него предательство неприемлемо, хотя многим ошибкам можно найти оправдание.

Об отношениях с товарищами Богатырев поговорил с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Мой друг». Это история о мальчишках (один из которых не может ходить), спасающихся от враждебности мира по-своему — с помощью фантазий и веры в свои сказки. В жизни же нередко сказки разбиваются о суровую реальность — не на каждого, кто называет себя другом, можно положиться.

«Я прощаю, да, я на самом деле не злопамятный человек. Нет, сам не предавал никогда. Просто тут надо разбираться, что такое предательство и как оно интерпретируется. Ну, наверно, когда твой друг, например, увел твою девчонку. Такое бывало, но я не думаю, что это предательство, скорее, такой момент влюбленности юношеской… Нет временных рамок, это, скорее, происходит как-то вот в какой-то момент, раз — и отпускает», — поделился Богатырев.

Не так давно актер прошел через серьезное испытание. Его брак с коллегой Татьяной Арнтгольц распался. Никто из бывший супругов не пришел в суд, но развод состоялся. Заявление подал в ноябре сам Богатырев, но до сих пор никто из пары не назвал точную причину расставания.

По слухам, поводом стала измена артиста — его видели танцующим с другой девушкой. Однако в своих интервью Богатырев намекал лишь на то, что не знает, как быть хорошим мужем и отцом, так как вырос в неполной семье. Так или иначе, пятилетний брак расторгнут, и теперь актеров объединяет только сын Данила.

Ранее 5-tv.ru писал об отношениях Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц.

