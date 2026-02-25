Короткий отдых: врач назвала идеальную длительность дневного сна

Сомнолог Магомедова: 15-20 минут дневного сна улучшают умственную деятельность

Сон в дневные часы способен значительно повысить качество умственной и физической деятельности человека. Об этом рассказала в беседе с РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.

Для достижения положительного эффекта важно строго соблюдать временные рамки. Специалист подчеркнула, что период отдыха не должен превышать 15-20 минут, чтобы организм не успел перейти в фазу глубокого сна и завершить полный цикл.

Как отметила эксперт, наиболее продуктивным такой перерыв будет, если организовать его в первой половине дня.

Подобный подход позволяет быстро перезагрузить нервную систему, избегая состояния разбитости, которое часто возникает после длительного сна в светлое время суток.

Важно учитывать, что чрезмерно долгий отдых после обеда может нарушить ночные биоритмы и спровоцировать бессонницу.

Именно поэтому эксперты рекомендуют использовать технику «быстрого сна», которая дает необходимый заряд энергии без вреда для общего графика. Кратковременное засыпание помогает справиться с дневной сонливостью и повышает концентрацию внимания, что особенно актуально для людей, занимающихся интенсивным интеллектуальным трудом или активной физической работой в течение всего дня.

