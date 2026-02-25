Темой Met Gala — 2026 стал дресс-код «Мода — это искусство»

Мировые звезды поднимутся по ступеням Метрополитен-музея в Нью-Йорке 4 мая 2026 года, чтобы открыть весеннюю выставку Института костюма. Темой дресс-кода в этот раз стал девиз «Мода — это искусство». Об этом сообщает Vogue.

Мотив напрямую отсылает к концепции экспозиции «Костюм в искусстве», которая исследует центральную роль «одетого тела» в истории культуры.

Выставка развернется в новых галереях Конде М. Наста и объединит почти 400 предметов — от архивов Института костюма до живописи и скульптуры.

Куратор Эндрю Болтон подчеркивает: мода — это «общая нить», связывающая все отделы музея, а дизайнеры используют тело как чистый холст.

Как это может отразиться на красной дорожке

Тема открывает огромный простор для фантазии:

образы, вдохновленные классической живописью и скульптурой;

наряды, имитирующие мазки кисти или трещины мрамора;

«ожившие» полотна и исторические костюмы;

архитектурные силуэты и перформативные элементы.

Если прошлые годы играли с историей и технологиями, то 2026 год, вероятно, станет триумфом театральности и концептуального подхода.

Кто возглавит вечер

Сопредседателями Met Gala–2026 стали певица Бейонсе, актриса Николь Кидман, теннисистка Винус Уильямс и бывший главный редактор американского Vogue Анна Винтур. В оргкомитет вошли представители кино, музыки, балета и моды.

Креативный директор бренда Saint Laurent Энтони Ваккарелло и актриса Зои Кравиц являются сопредседателями организационного комитета Гала-концерта. Они собрали по-настоящему звездный состав. В него вошли певица Сабрина Карпентер, рэперша Doja Cat, актриса Гвендолин Кристи, модели Алекс Консани и Палома Элсессер, прима-балерина Мисти Коупленд, актриса Элизабет Дебики, режиссер Лена Данэм, певец Сэм Смит, певица Тейана Тейлор, художница Анна Вейант и волейболистка Айя Уилсон.

Почетными председателями заявлены основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос и его супруга Лорен Санчес.

Что такое Met Gala

Met Gala — это благотворительный вечер в пользу Метрополитен-музея и его Института костюма. Мероприятие традиционно приурочено к открытию весенней выставки и ежегодно собирает многомиллионные взносы. В 2025 году сборы побили рекорд — около 31 миллиона долларов.

Программа держится в секрете: действует правило «без телефонов». Обычно гостей ждут коктейли, ужин, выступление звездного артиста и частный просмотр экспозиции.

Декор — отдельное искусство: от масштабных инсталляций до световых проекций в знаковых залах музея.

