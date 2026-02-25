Выплаты вырастут: в Госдуме раскрыли размер пенсий с 1 апреля

В Госдуме сообщили об увеличении размера пенсий с 1 апреля

Средний размер социальных пенсий в России после индексации с 1 апреля 2026 года составит 16 590 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Государственной думы Наталии Полуяновой.

Парламентарий уточнила, что корректировка выплат проводится ежегодно и в этот раз составит 6,8%. Столь существенное изменение позволит уровню государственного обеспечения обогнать текущие показатели инфляции в стране. Депутат Полуянова подчеркнула, что грядущее повышение коснется широкого круга лиц, нуждающихся в особой поддержке государства.

«После индексации средний размер социальных пенсий составит 16 590 рублей. Закон закрепляет право на получение соцпенсии по старости, по случаю потери кормильца, также детьми, оба родителя которых неизвестны, гражданами, имеющими инвалидность, в том числе детьми с инвалидностью», — пояснила политик.

По ее словам, такие меры необходимы для укрепления финансового положения наиболее уязвимых слоев населения в текущих экономических условиях.

Данный вид пенсионного обеспечения назначается тем гражданам, которые в силу различных жизненных обстоятельств не смогли накопить достаточный стаж для получения страховой пенсии. Индексация социальных выплат традиционно привязана к темпам роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший период. Ранее представители профильных комитетов отмечали, что автоматический характер пересчета избавляет получателей от необходимости подавать дополнительные заявления в Социальный фонд.

