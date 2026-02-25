Поддержка семей стала ключевым направлением работы правительства

Правительство РФ оценивает не сухие цифры, а комплексное влияние мер на качество жизни семей и развитие бизнеса. Об этом 5-tv.ru рассказала член правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, основатель Ассоциации женщин-предпринимателей «Бизнес Леди» Александра Закирова.

В среду Михаил Мишустин подвел итоги работы и рассказал о приоритетах правительства в минувшем году. Он отметил, что одним из важнейших направлений стала поддержка семей с детьми, и поблагодарил парламент за совместную работу по расширению такой помощи, а также за поддержку правительственных предложений в этой сфере.

По словам Мишустина, основные меры поддержки семей, в том числе для повышения рождаемости, заложены в ключевые национальные проекты по поручению президента. Он также сообщил, что в страховой стаж теперь включаются все периоды ухода за детьми до полутора лет, и пенсию по новому порядку пересчитали и увеличили для 400 тысяч матерей.

«Очень здорово, что мы сейчас смотрим не какие-то сухие цифры, а комплексную оценку тех мер, которые были реализованы для повышения качества жизни и семей, детей. <…> Правительство последовательно расширяет инструменты, делая их более гибкими, подстраиваясь под реальный запрос людей», — отметила Закирова.

Она подчеркнула, что в докладе отражена системная работа по упрощению доступа к финансированию и снижению административной нагрузки, что особенно важно для малого бизнеса. При этом, по ее мнению, нужно доработать вопросы выхода предпринимателей на новые рынки, включая маркетплейсы и экспорт.

Закирова также указала на ценность обратной связи от бизнеса.

«Пожалуй, за этот год самым ценным было то, что не насаждают какие-то меры поддержки сверху, а непосредственно собирают обратную связь от предпринимателей», — отметила она.

Генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы», председатель комитета «Деловой России» Сергей Рыбальченко в разговоре c 5-tv.ru высоко оценил отчет председателя правительства Михаила Мишустина.

«Хотел бы также обратить внимание на те цифры, которые были озвучены в самом начале. Это рост ВВП за последние три года 10%. Это, конечно, потрясающий результат работы правительства, потому что в ситуации противодействия запада, санкционного экономического противодействия добиться таких результатов – это я считаю, что огромная победа на экономическом фронте», — отметил Рыбальченко.

Эксперт подчеркнул, что именно эта устойчивость позволяет реализовывать политику повышения качества жизни семей с детьми, которую премьер обозначил как приоритетную задачу, поставленную президентом. Значительная часть доклада, по его словам, была посвящена социальной поддержке.

Рыбальченко выделил ключевые меры: единое пособие, которое получают более 10,5 миллиона детей, социальный контракт, а также новую семейную налоговую выплату, которая начнет действовать в 2026 году. По его расчетам, ее смогут получить более 4 миллионов семей с двумя и более детьми, доход которых не превышает 1,5 прожиточного минимума. Фактически это возврат 7% из уплаченного НДФЛ.

Отдельно он остановился на жилищной политике, напомнив, что в прошлом году 90 тысяч семей улучшили свои условия, во многом благодаря семейной ипотеке. Рыбальченко выразил надежду, что поддержка многодетных семей, включая жилищные программы, будет расширяться с опорой на лучшие региональные практики.

