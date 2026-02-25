В Колумбии задержали россиянина Дениса Алимова, разыскиваемого США за терроризм

|
Элина Битюцкая
По данным Интерпола, мужчина обвиняется в организации заговора с целью убийства двух европейских политиков.

Колумбии задержали россиянина Алимова по запросу США

Фото: Zuma\TASS

В аэропорту Боготы, Колумбия, сотрудниками Интерпола и Управлением уголовных расследований (DIJIN) задержан гражданин России Денис Алимов. Об этом 5-tv.ru сообщили в колумбийском бюро организации.

Алимов находился в международном розыске по запросу США, где его подозревают в преступлениях террористической направленности.

«Человек был успешно обнаружен и задержан по прибытии в страну», — говорится в сообщении правоохранителей.

Согласно данным следствия, в период с октября 2024 по март 2025 года Алимов участвовал в заговоре с целью убийства двух известных европейских деятелей. Он оплатил наемникам 60 тысяч долларов расходов и пообещал выплатить еще по полтора миллиона долларов за каждое совершенное убийство.

В настоящее время задержанный передан Управлению по международным делам генпрокуратуры Колумбии. Идет подготовка к его экстрадиции в Соединенные Штаты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Колумбия не сможет импортировать газ из Венесуэлы без специальной лицензии правительства Соединенных Штатов Америки.

