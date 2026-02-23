Колумбия не сможет импортировать газ из Венесуэлы без лицензии США

|
Анастасия Антоненко
Страна уже столкнулась с растущим дефицитом важного ресурса.

Колумбия не сможет импортировать газ из Венесуэлы без лицензии США

Фото: www.globallookpress.com/David Canales

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы

Колумбия не сможет импортировать природный газ из Венесуэлы без специальной лицензии правительства США. Об этом заявил  министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Эдвин Пальма по итогам встречи с венесуэльским руководством в Каракасе.

«К сожалению, похоже, что... мы не сможем осуществить эту транзакцию, потому что нам говорят в Венесуэле, что требуется лицензия со стороны правительства Соединенных Штатов, и оформление новой лицензии будет более сложным и затяжным, а нам важен срок выполнения», — сообщил Пальма.

Кроме того, закупкам в Венесуэле препятствует не только необходимость получения разрешения США, но и состояние соединяющего страны газопровода. Трубопровод Антонио Рикаурте долгое время не используется и, как пишут местные издания, требует значительных инвестиций для восстановления.

По словам министра, Колумбия столкнулась с растущим дефицитом природного газа. По некоторым оценкам экспертов, имеющихся запасов может хватить примерно на шесть лет, однако уже сейчас они не покрывают все потребности страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как нефтяная блокада на Кубе ударила по туристам. Пока Мексика отправляет гуманитарные танкеры, а международное сообщество молчит, рядовые кубинцы платят самую высокую цену. Несколько провинций рискуют остаться без водоснабжения из-за остановки насосных станций, а улицы скоро нечем будет убирать от мусора. Без перебоев пока работает лишь ритуальная сфера.

С каждым галлоном топлива умирает, похоже, и надежда на то, что остров свободы останется свободным от США.

