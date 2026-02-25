Минпросвещения разрабатывает обязательный перечень игрушек для детских садов

Ведомство совместно с экспертами формирует список оборудования российского производства.
Министерство просвещения РФ прокомментировало информацию о создании минимального перечня игрушек для дошкольных образовательных организаций. Официальное заявление опубликовано 25 февраля.
«Сегодня на федеральном уровне прорабатывается вопрос о формировании обязательного перечня средств обучения и воспитания, в том числе игр и игрушек, для оснащения ими дошкольных образовательных организаций», — говорится в сообщении.
Планируется, что в список войдут исключительно игрушки российского производства, соответствующие требованиям безопасности и возрастным особенностям детей.
«В минимальный перечень войдут игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребенка», — уточнили в ведомстве.
При составлении перечня учтут результаты конкурса «Родная игрушка», который поддерживает отечественных производителей.
В настоящее время регионы уже используют рекомендации по оснащению детских садов, подготовленные по поручению президента.
Закупки должны проводиться с приоритетом товаров российского происхождения.
