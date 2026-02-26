«Наставлений не было»: сам Князь настраивал Коноплева на съемки «Короля и Шута»

Влад Коноплев: Князь не настраивал на роль на съемках «Короля и Шута»

Музыкант Андрей Князев (Князь), один из двух фронтменов и вокалистов панк-рок-группы «Король и Шут», общался с актером Владом Коноплевым, чтобы помочь ему подготовиться к роли в фильме «Король и Шут. Навсегда». По словам молодого артиста, легендарный музыкант не предъявлял к нему строгих требований и не читал нотаций, а скорее помог настроиться на верный лад.

«Наставлений не было, это были долгие разговоры, какое-то четкое наставление я не помню. Нужно отключить внутреннюю ответственность вот эту, которая нам всем мешает творить», — рассказал Коноплев корреспонденту 5-tv.ru на премьере упомянутой картины.

Фильм «Король и Шут. Навсегда» стал продолжением сериала, который вышел в 2023 году. Действие развивается в фантастическом мире песен группы. Главные роли исполнили Константин Плотников (Горшок), Влад Коноплев (Князь), Дарья Мельникова, Вера Вольт и Илья Хвостиков.

Ранее в интервью 5-tv.ru Коноплев признался, что работать над картиной было сложно не только с профессиональной точки зрения, но и банально физически. Съемочный процесс был насыщен сложными трюками — экшен-сценами, драками, полетами и прочим экстримом. Артисты нередко получали травмы, но никто не жаловался.

«Король и Шут. Навсегда» — гротескная картина, местами комичная, полная образов из песен группы. По сюжету панк-вселенная оказывается на грани уничтожения — волшебный мир заполоняют мертвецы, оживленные некромантом. А Горшок и Князь — разделенные смертью друзья — единственные, кто способен этот мир спасти. Ведь они его создатели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никита Кологривый сыграл Юрия Хоя в фильме о группе «Сектор Газа».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.