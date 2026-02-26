МВД Кубы сообщило о признании задержанных с американского катера в террористических намерениях

Рита Цветкова
Десять вооруженных человек подошли к берегам острова на зарегистрированном в США быстроходном судне и открыли стрельбу.

Фото: 5-tv.ru

Задержанные члены экипажа катера, которые вторглись в территориальные воды Кубы и открыли стрельбу по пограничникам, признались в своих террористических намерениях. Об этом сообщили в соцсетях представители пресс-службы правительства Кубы со ссылкой на заявление МВД республики.

«Согласно предварительным показаниям задержанных, они намеревались осуществить проникновение в террористических целях», — сказано в публикации.

Задержанная лодка, по данным правоохранителей, была зарегистрирована в американском штате Флорида. Она перевозила десять вооруженных лиц — у них изъяли автоматы, пистолеты, самодельные бомбы, бронежилеты и камуфляжную форму. Как заявили в МВД, все эти люди имеют кубинское гражданство, но проживают в США. У большинства — «известная криминальная и насильственная история».

Американский катер вошел в акваторию республики накануне, после чего его пассажиры начали стрелять по приближающимся сотрудникам пограничной охраны. Береговая охрана открыла ответный огонь. В результате были убиты четыре человека на катере, еще шесть получили ранения, также пострадал командир отряда пограничников. После эвакуации все нуждающиеся получили медицинскую помощь.

