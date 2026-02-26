Пытали, как в фильме ужасов: мать пятерых детей зверски убили подростки на Кубани

Мать пятерых детей зверки убили подростки из «приличных семей» на Кубани

В мае 2018 года в поселке Псебай была убита 40-летняя Наталья Дмитриева — мать пятерых детей. Трагедия могла остаться без широкой огласки, если бы местные жители не начали открыто говорить о случившемся. В памяти людей еще жила история станицы Кущевская, и страх повторения заставил их требовать справедливости.

В тот вечер Наталья вместе с подругой находилась в кафе «Ивушка». За соседним столиком отдыхала компания подростков — семеро старшеклассников, которые, по словам очевидцев, употребляли алкоголь. Молодые люди попытались познакомиться с женщинами, но получили отказ. После этого они вышли следом за ними.

Нападение на дороге

По пути между участниками завязался конфликт. По данным следствия, один из подростков поднял камень и ударил Наталью по голове. Женщина упала. Дальнейшие действия носили особо жестокий характер: потерпевшую избили, затем надругались над ней и задушили. Тело бросили в канаву.

Следы преступления скрывать злоумышленники не стали. Один из них — 16-летний Михаил — уснул неподалеку от места трагедии. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог добраться домой. Его задержали практически сразу: одежда подростка была испачкана кровью.

«Не хотел. Не помню»

Протрезвев, молодой человек пытался оправдаться.

«Случайно. Не хотел. Не помню, так вышло», — примерно так объяснял он произошедшее следователям.

По словам оперативников, подросток не смог внятно воспроизвести детали нападения, утверждая, что многое стерлось из памяти. Его родители заявили, что сын якобы «не в себе», и намекали на возможные психические проблемы. Среди жителей поселка поползли слухи, что фигуранта могут направить не в колонию, а в психиатрическую клинику. Именно это и стало причиной общественного возмущения.

«Мальчик из хорошей семьи»

До трагедии Михаил не считался трудным подростком. Аккуратный внешний вид, спокойный характер — в селе его знали как обычного школьника. Однако в социальных сетях у него были иные формулировки: «Живу, как хочу. Всех на … верчу», «Пей бухлишко вместо чая, никогда не заскучаешь», «Главное, чтобы дома не знали, какие мы на улице».

Изначально всю вину он взял на себя. По его версии, Наталья сама попросила проводить ее домой, по дороге возникла ссора, после чего он ударил ее камнем, а затем задушил из страха.

Открытый гроб и митинг

Похороны Натальи прошли в открытом гробу. Родные не стали скрывать последствия преступления — они хотели, чтобы односельчане увидели, насколько жестоко обошлись с женщиной.

Через несколько дней жители поселка собрались на митинг у местного Дома культуры, требуя объективного расследования. В результате общественного давления глава администрации Псебая подал в отставку, а директор школы, где учился подозреваемый, был снят с должности. Позже был задержан и второй участник преступления.

Приговор и жизнь после трагедии

Суд вынес приговор в июле следующего года. Один из обвиняемых получил 19 лет колонии строгого режима. Его сообщнику назначили девять лет и 11 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Супруг погибшей, Алексей, считал наказание недостаточным и настаивал на пожизненном заключении для обоих. После случившегося вдовцу и его детям помогали жители поселка и местные власти. Сейчас мужчина вновь женат, работает водителем и воспитывает пятерых детей, надеясь, что осужденные не смогут выйти на свободу раньше установленного срока.

