Мария Погребняк запустила шоу о материнстве и родах

Блогер Мария Погребняк запустила авторское интернет-шоу. В рамках программы она вместе с приглашенными гостями обсуждает острые и нередко спорные темы, связанные с беременностью, родами и воспитанием детей.

Проект позиционируется как площадка для открытого разговора о проблемах, которые часто замалчиваются.

Первый выпуск знаменитость посвятила вопросу домашних родов. Дискуссия о том, где безопаснее рожать ребенка — в медицинском учреждении или дома — развернулась в студии. Погребняк отметила, что часть женщин испытывает страх перед роддомами, опасаясь высокой смертности, грубости врачей и их возможных ошибок.

Сама Погребняк воспитывает четверых сыновей. Она рассказала, что во время первых родов у нее возникли серьезные осложнения, и без медицинской помощи ребенка могли не спасти. По ее словам, если выбрать роды дома, то исход может быть трагическим.

Ранее, писал 5-tv.ru, Мария Погребняк пострадала от врачебной ошибки. Медработник назначил ей неверную дозировку препарата для очищения организма.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.