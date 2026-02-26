Мария Погребняк запустила шоу о материнстве и родах

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 17 0

Проект позиционируется как площадка для открытого разговора о проблемах, которые часто замалчиваются.

О чем новое авторское шоу Марии Погребняк

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Блогер Мария Погребняк запустила авторское интернет-шоу. В рамках программы она вместе с приглашенными гостями обсуждает острые и нередко спорные темы, связанные с беременностью, родами и воспитанием детей.

Первый выпуск знаменитость посвятила вопросу домашних родов. Дискуссия о том, где безопаснее рожать ребенка — в медицинском учреждении или дома — развернулась в студии. Погребняк отметила, что часть женщин испытывает страх перед роддомами, опасаясь высокой смертности, грубости врачей и их возможных ошибок.

Сама Погребняк воспитывает четверых сыновей. Она рассказала, что во время первых родов у нее возникли серьезные осложнения, и без медицинской помощи ребенка могли не спасти. По ее словам, если выбрать роды дома, то исход может быть трагическим.

Ранее, писал 5-tv.ru, Мария Погребняк пострадала от врачебной ошибки. Медработник назначил ей неверную дозировку препарата для очищения организма.

Время перемен и роста: лунный гороскоп стрижек на весну 2026 года

