Мужчина держал возлюбленную взаперти и давал ей только водку с леденцами

Диана Кулманакова
Жертва сравнивала эти отношения с фильмом «Сияние».

Женщину нашел мертвой ее отце: сожитель забил до смерти

Фото: 5-tv.ru

Daily Mail: мужчина держал девушку взаперти и давал ей только водку с леденцами

В Британии международный менеджер часовой компании Tag Heuer была забита до смерти своим 57-летним бойфрендом. Трагедия произошла всего через несколько дней после того, как женщина заявила, что он ее убьет. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Жизнь в страхе

Женщина сравнивала эти отношения с фильмом «Сияние». Она рассказывала друзьям, что живет в страхе перед его приступами паранойи и агрессией, усиливающейся на фоне злоупотребления алкоголем.

Кульминацией издевательств стало то, что мужчина на десять дней запер ее в квартире и кормил только леденцами и водкой.

Незадолго до гибели пара вернулась из 11-дневного отпуска в Словакии, где у них возникли разногласия из-за пьянства агрессора.

«Он меня изобьет, когда мы войдем в квартиру», — пожаловалась женщина таксисту по пути из аэропорта.

Водитель вызвал полицию, но жертва попросила не предпринимать действий.

«Он настроен серьезно, он хочет меня убить… но и мне не следовало этого делать», — добавила она

Кошмарная находка

Отец женщины пришел в квартиру пары 20 июня 2025 года и обнаружил злоумышленника, бродившего в пьяном угаре.

«Я думаю, что она мертва», — сказал он.

В спальне отец нашел дочь мертвой. На ее теле обнаружили множество синяков. Она весила всего 48 килограммов.

«Она была красивой девушкой, но когда я увидел ее, она была похожа на зомби. Квартира была в грязи, повсюду валялись пивные банки», — рассказал он в суде.

Мужчина заявил полиции, что «всего пару раз ударил ее прошлой ночью». Он настаивал, что она сама нанесла себе травмы, будучи пьяной.

После вынесения обвинительного вердикта детектив-инспектор Андреа Прайс назвала мужчину трусом, не раскаявшимся в содеянном. Приговор ему будет вынесен 28 февраля.

Блестящая карьера и трагический финал

Жертва построила впечатляющую карьеру в Tag Heuer, где прошла путь от стажера до менеджера международного уровня. Она посещала светские мероприятия «Формулы-1», организовывала доступ за кулисы для знаменитостей.

Ей удалось поработать плечом к плечу с гонщиками Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном и Стирлингом Моссом, певцом Фарреллом Уильямсом и рэпером Канье Уэстом.

Однако ее жизнь пошла под откос, когда она сама начала злоупотреблять алкоголем.

