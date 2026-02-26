Суд вынес приговор рэперу Гуфу по делу об ограблении
Осенью 2024 года у музыканта произошел конфликт с полицейским в банном комплексе в Подмосковье.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Суд приговорил Гуфа к одному году условно
Суд приговорил к одному году условно рэпера Гуфа (Алексея Долматова — настоящее имя музыканта). Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
Суд признал виновным артиста и назначил ему наказание в виде одного года условно по делу об ограблении сотрудника полиции.
Инцидент произошел 23 октября 2024 года в банно-оздоровительном комплексе в Наро-Фоминском городском округе. Там рэпер отдыхал вместе со своим знакомым — вторым фигурантом дела — Геворком Саруханяном. У артиста возник конфликт с управляющей заведения и ее братом, сотрудником правоохранительных органов.
Долматов отобрал смартфон Apple iPhone 14 Pro у полицейского, а также нанес ему несколько ударов, пока Саруханян удерживал мужчину.
Прокуратура просила назначить наказание для обоих в виде двух лет лишения свободы условно. А сторона защиты настаивала на переквалификации дела на статью о самоуправстве.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гуф признался в постоянных проблемах с законом.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
43%
Нашли ошибку?