Суд вынес приговор рэперу Гуфу по делу об ограблении

Суд приговорил к одному году условно рэпера Гуфа (Алексея Долматова — настоящее имя музыканта). Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Суд признал виновным артиста и назначил ему наказание в виде одного года условно по делу об ограблении сотрудника полиции.

Инцидент произошел 23 октября 2024 года в банно-оздоровительном комплексе в Наро-Фоминском городском округе. Там рэпер отдыхал вместе со своим знакомым — вторым фигурантом дела — Геворком Саруханяном. У артиста возник конфликт с управляющей заведения и ее братом, сотрудником правоохранительных органов.

Долматов отобрал смартфон Apple iPhone 14 Pro у полицейского, а также нанес ему несколько ударов, пока Саруханян удерживал мужчину.

Прокуратура просила назначить наказание для обоих в виде двух лет лишения свободы условно. А сторона защиты настаивала на переквалификации дела на статью о самоуправстве.

