Станут законной целью: Захарова о последствиях ввода британских войск на Украину

Захарова: Великобритания намеренно препятствует достижению мира на Украине

Великобритания намеренно препятствует достижению долгосрочного и устойчивого мира на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, Лондон заинтересован в сохранении нестабильности в регионе и предпринимает шаги, которые мешают урегулированию кризиса.

«Британцы продолжают проявлять активный интерес к сохранению очага нестабильности в нашем регионе. Они всячески препятствуют долгосрочному и устойчивому урегулированию кризиса», — сказала дипломат.

К тому же Захарова отметила, что потенциальное размещение британских военных на территории Украины, приведет не к затягиванию конфликта и росту рисков более масштабного противостояния с вовлечением новых государств.

Кроме того, дипломат подчеркнула, что в случае вмешательства в конфликт иностранные подразделения будут рассматриваться Россией в качестве законных военных целей.

До этого, 24 февраля, в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили о планах Великобритании и Франции передать ядерное вооружение для Украины — европейские комплектующие, технологии и оборудование.

При этом президент России Владимир Путин заявил, что оппоненты Москвы осознают возможные последствия попыток использования ядерного оружия. По его оценке, подобные шаги со стороны западных стран направлены на подрыв мирного переговорного процесса.

Ранее, писал 5-tv.ru, Госдума приняла проект обращения к Организации Объединенных Наций из-за ядерного оружия для Украины. Депутаты указали на возможное обострение ситуации и призвали провести расследование.

