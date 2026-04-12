«Ходил в пиццерию»: мама пострадавшего в Подмосковье мальчика отреагировала на ситуацию со взрывом

Мама пострадавшего в Подмосковье мальчика отреагировала на ситуацию со взрывом

Мальчик, пострадавший при взрыве неизвестного предмета в Орехово-Зуеве, перед происшествием находился в пиццерии вместе с одноклассником. Об этом в комментарии 5-tv.ru рассказала его мать.

По словам Виктории, в день происшествия она находилась на работе в Москве и уехала в столицу во второй половине дня. В это время ее сын встречался с одноклассником, который живет в том же доме, а также посещал пиццерию.

Женщина уточнила, что о случившемся узнала от супруга. Он сообщил, что ребенок получил травму пальцев.

«И вот сейчас мне муж звонит и говорит: «Ребенок пальцы повредил», — отметила она.

Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуеве произошел взрыв неустановленного предмета, в результате которого пострадал школьник.

Инцидент зафиксировали на улице Бугрова. По предварительным данным, мальчик обнаружил на земле неизвестный объект и поднял его, после чего произошла детонация.

Пострадавший получил тяжелые травмы кисти, врачи диагностировали травматическую ампутацию нескольких пальцев.

Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.