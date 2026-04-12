«Ходил в пиццерию»: мама пострадавшего в Подмосковье мальчика отреагировала на ситуацию со взрывом

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Ребенок до происшествия проводил время с одноклассником.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Мама пострадавшего в Подмосковье мальчика отреагировала на ситуацию со взрывом

Мальчик, пострадавший при взрыве неизвестного предмета в Орехово-Зуеве, перед происшествием находился в пиццерии вместе с одноклассником. Об этом в комментарии 5-tv.ru рассказала его мать.

По словам Виктории, в день происшествия она находилась на работе в Москве и уехала в столицу во второй половине дня. В это время ее сын встречался с одноклассником, который живет в том же доме, а также посещал пиццерию.

Женщина уточнила, что о случившемся узнала от супруга. Он сообщил, что ребенок получил травму пальцев.

«И вот сейчас мне муж звонит и говорит: «Ребенок пальцы повредил», — отметила она.

Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуеве произошел взрыв неустановленного предмета, в результате которого пострадал школьник.

Инцидент зафиксировали на улице Бугрова. По предварительным данным, мальчик обнаружил на земле неизвестный объект и поднял его, после чего произошла детонация.

Пострадавший получил тяжелые травмы кисти, врачи диагностировали травматическую ампутацию нескольких пальцев.

Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

23:29
Блестящий результат: как очистить ванную от стойкого налета за копейки
23:19
«Ходил в пиццерию»: мама пострадавшего в Подмосковье мальчика отреагировала на ситуацию со взрывом
23:00
Всего 20 минут для защиты мозга: как снизить риск развития деменции
22:27
Мужчина пытался покончить с собой в букмекерской конторе в Москве после проигрыша
22:10
Партия Орбана лидирует на выборах в Венгрии
21:36
В Херсонской области ВСУ атаковали здание администрации и частный дом

Сейчас читают

«Огромное мошенничество»: Дуров обвинил WhatsApp* в обмане пользователей
«Вайб Шэрон Стоун»: 54-летнюю Пермякову сравнили с голливудской актрисой
Секрет молодости в стакане воды: как замедлить клеточное старение
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео