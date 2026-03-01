Секреты идеального утра: что едят на завтрак профессиональные диетологи

Ведущие эксперты по питанию поделились рецептами своих утренних блюд, способных зарядить энергией и принести максимальную пользу организму.
Daily Mail: завтрак должен включать в себя клетчатку и белок
Традиционно завтрак считается важнейшим приемом пищи, однако многие люди либо пропускают его, либо выбирают продукты с «пустыми» калориями, такие как готовые хлопья или выпечка. Специалисты в области нутрициологии, опрошенные изданием Daily Mail, единогласно заявляют, что первый прием пищи — это лучшая возможность насытить организм белком и клетчаткой.
Например, диетолог Роб Хобсон предпочитает греческий йогурт с орехами и семенами чиа.
«Семена — это мои маленькие усилители питательных веществ. Я всегда добавляю чиа, так как это один из самых богатых клетчаткой продуктов», — подчеркивает эксперт.
Хобсон советует хранить добавки на виду, чтобы не забывать использовать их ежедневно.
Нутрициолог Габриэла Пикок предлагает разнообразить рацион несладкими блинами из нутовой муки со шпинатом и копченым лососем. Такой подход обеспечивает организм железом, магнием и оливковыми кислотами омега-3, необходимыми для здоровья мозга и сердца.
В свою очередь, специалист Никола Ладлам-Рейн не отказывает себе в хлебе, выбирая темный ржаной заквасочный хлеб с кешью-пастой, бананами и черникой. Она дополняет трапезу кефиром для поддержания микробиома кишечника.
Эксперт Лили Сауттер делает акцент на овощах, предлагая готовить шакшуку — тушеные томаты с яйцами. По ее словам, консервированные помидоры содержат даже больше ликопина, чем свежие, что полезно для сердечно-сосудистой системы. Консультант Ализа Мароги добавляет в свои блюда бобовые и большое количество свежей зелени, называя петрушку и кинзу настоящими «витаминными электростанциями».
Согласно рекомендациям Национальной службы здравоохранения (NHS), завтрак взрослого человека должен составлять от 300 до 500 калорий. Плотный прием пищи утром помогает контролировать аппетит в течение дня и избегать вредных перекусов.
Диетолог Хание Видимар отмечает, что приоритет белка с утра стабилизирует уровень сахара в крови и поддерживает метаболическое здоровье, позволяя дольше сохранять фокус на рабочих задачах.
Специалисты рекомендуют готовить завтраки заранее, например, делать «ленивую» овсянку или варить яйца с вечера, если утром не хватает времени на полноценную готовку. Таким образом, даже при плотном графике можно обеспечить организм всеми необходимыми микроэлементами.
