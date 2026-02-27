Крики и разбитая посуда: секс втроем обернулся для женщины скандалом и шоком

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Интернет-знакомство вылилось в череду неприятных ситуаций.

Чем опасны знакомства в интернете

Фото: 5-tv.ru

Меtrо: в Британии секс втроем обернулся для женщины скандалом и шоком

Жительница Великобритании Сидни Саммерс поделилась личной историей о неудачном интимном опыте. О произошедшем она рассказала в колонке для издания Metro.

По словам Саммерс, она познакомилась в сети с мужчиной по имени Деннис, когда искала партнера для близких отношений. Вскоре они договорились встретиться в пабе. Общение прошло удачно, и девушка согласилась поехать к нему домой.

Мужчина заранее предупредил, что состоит в свободных отношениях с девушкой по имени Клео. Он уверял, что партнерша якобы сама заинтересована в знакомстве и поддерживает идею встречи втроем.

Однако, когда пара приехала в квартиру, Клео там не оказалось. Деннис объяснил, что она появится позже, и между ним и Саммерс завязалась близость.

«Но, к моему разочарованию, секс был посредственным — пресным и быстро закончился, — и вскоре после этого вернулась Клео», — рассказала британка.

В дальнейшем Саммерс еще несколько раз виделась с новым знакомым, но его девушка при встречах по-прежнему отсутствовала. Лишь однажды все трое оказались вместе, однако ситуация быстро стала напряженной: Клео, по словам женщины, выглядела недовольной и вскоре ушла на кухню.

Деннис последовал за ней, после чего между ними вспыхнула ссора — в ход пошли крики и брошенная посуда. Тогда Саммерс заподозрила, что формат отношений пары далек от гармоничного. Позже она пришла к выводу, что инициатива исходила в основном от мужчины, а его партнерша лишь формально соглашалась.

В итоге британка призналась, что сделала для себя выводы и в будущем не намерена соглашаться на подобные эксперименты сразу после знакомства.

На грани перемен: астропрогноз для всех знаков зодиака на март 2026

