Последнее свидание: мать-одиночку из Ростовской области убил жених с сайта знакомств

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Она мечтала встретить человека, с которым сможет построить новую жизнь.

Мать-одиночку убил жених с сайта знакомств

Фото: 5-tv.ru

Мать-одиночку из Ростовской области убил жених с сайта знакомств

В городе Гуково Ростовской области простились с 45-летней Анной Калюжной. Женщина одна обеспечивала семью: 18-летнего сына Евгения с инвалидностью и 65-летнего отца, перенесшего два инсульта. После ее гибели близкие остались без единственного кормильца.

По версии следствия, жизнь Анны оборвал мужчина, с которым она познакомилась в интернете.

«Аня — хорошая девчонка»

Одноклассница погибшей Марина Мирошниченко рассказала aif.ru, что Анна жила заботами о родных и редко позволяла себе отдых.

«Аня — хорошая девчонка. У сына с рождения аутизм, он инвалид. С отцом и бабушкой парню явно не повезло. Ее бывший муж — алкоголик. Никакого участия в воспитании сына он не принимал. Не так давно Жене исполнилось 18 лет. Аня пожаловалась, что все ее знакомые и друзья поздравили ребенка с праздником, а бывший муж и свекровь забыли. Так обидно ей было», — рассказала Мирошниченко.

По словам знакомых, женщина редко ходила на свидания, но мечтала встретить человека, с которым сможет построить новую жизнь.

Поехала на встречу и исчезла

Несколько дней назад Анна внезапно пропала. Друзья пытались выяснить ее местонахождение, но безуспешно. Позже стало известно, что она отправилась к новому знакомому, найденному на сайте знакомств. Близкая подруга Татьяна рассказала, что встреча закончилась трагедией.

«Они пообщались, и Аня поехала к нему на свидание. Не вернулась. Он убил ее и забетонировал в подвале», — поделилась Татьяна.

Подозреваемого уже заключили под стражу.

Без жилья и поддержки

После гибели Анны в Гуково объявили сбор средств на похороны. Татьяна взяла к себе сына и отца погибшей, так как семья проживала в съемной квартире, а хозяйка требует освободить жилье.

Отец Евгения, по словам подруги, отказался принять сына. Аналогичную позицию заняла бабушка. Сейчас Татьяна пытается разобраться с документами на комнату, которую Анна успела оформить для сына.

«Она успела выбить Жене комнату, но, видимо, не до конца. То есть документы на недвижимость я у подруги нашла, но нужно будет уточнить. Займусь этим, потому что надо парня с дедушкой определить куда-то побыстрее. Жилья у них нет. Пока сложно о чем-то думать, потому что только сегодня похоронили Аню. Надеюсь, что поскорее разберемся с этим», — добавляет Татьяна.

Сын погибшей пока не знает о смерти матери — близкие опасаются, что известие станет для него тяжелым ударом.

